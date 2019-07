Presidente Cámara de Barcelona abre la puerta a un 'paro de país' como respuesta a la sentencia del 1-O

Visita a los políticos encarcelados: "Siguen animados y contentos de servir a la causa"

El presidente de la Cámara de Barcelona, Joan Canadell, ha asegurado que se posicionará sobre la sentencia a los líderes independentistas cuando se haga pública, y ha abierto la puerta a darle respuesta con un 'paro de país' como el del 3 de octubre de 2017.

En una entrevista de Europa Press, Canadell ha considerado que la movilización de esa jornada, posterior al 1-O, fue bien aceptada "en general" por los empresarios.

"Un 3 de octubre yo creo que es aceptable y hasta creo que habría una parte importante de la sociedad empresarial que aceptaría algo más que un 3 de octubre", ha remarcado.

Canadell ha rechazado que esta movilización pueda ser indefinida, puesto que augura que no habrá respuesta internacional si el fallo no llega a la justicia europea: "Internacionalmente nadie dudará de estas sentencias, si no va a Estrasburgo y se revocan".

El presidente de la Cámara ha desvelado que prevén preguntar a sus asociados sobre cuál tiene que ser la respuesta a la sentencia del proceso independentista, a través del mecanismo de consultas internas que quiere impulsar el nuevo equipo directivo y que esperan que empiece a funcionar a partir de octubre.

"Nos posicionaremos seguro. Lo que pasa es que no es lo mismo si tenemos detrás miles de empresarios que nos han dado respuesta o si lo tenemos que hacer sin este apoyo", ha expuesto.

TRAS VISITAR LLEDONERS (BARCELONA)

Canadell ha visitado este martes a los políticos encarcelados en Lledoners (Barcelona) y está a la espera de tener fecha para encontrarse con la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y la exconsellera Dolors Bassa, que se encuentran encarceladas en las prisiones de Mas d'Enric (Tarragona) y Puig de les Basses (Girona), respectivamente.

En declaraciones a Europa Press después de su visita a la cárcel de Lledoners, Canadell ha explicado que ha trasladado a los líderes independentistas encarcelados su proyecto para la Cámara de Barcelona, y "en especial" al presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, por ser empresario y con quien ha quedado para un nuevo encuentro y así compartir más tiempo.

"La Presidencia de la Cámara considera que es grave que un empresario lleve casi dos años sin poder gestionar su empresa", ha valorado Canadell, y ha señalado que los exconsellers de la Generalitat se han interesado durante la visita por las cuestiones relacionadas con sus ámbitos de actuación y le han sugerido líneas de trabajo.

"FALTA DE UNIDAD"

Canadell ha resaltado que ha podido constatar que los políticos independentistas "siguen animados y contentos de servir por la causa, pero muy tristes cuando ven que puede no haber servido para nada: esto puede comportar falta de unidad".

"Ellos son conscientes de que las revoluciones implican 'peajes' como las cárceles y hasta peores en algunos casos. Pero estas penas solo valen la pena si han servido para consumar la revolución, si han tenido éxito", ha agregado.

INVESTIDURA DE PEDRO SÁNCHEZ

Canadell ha criticado que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, no consiguiera alcanzar con Unidas Podemos y los partidos catalanes un pacto para formar un nuevo Ejecutivo la semana pasada: "Tenía todos los elementos para poder llegar a un acuerdo".

"Lo que era necesario era abrir la puerta a que se hiciera un pacto de Estado con los partidos independentistas dando estabilidad a cambio de otro elemento que causa inestabilidad en el país que es solucionar el problema catalán", ha razonado.

Cree que se repetirán las elecciones "visto lo que se ha visto" y que no cambiará el panorama electoral de forma significativa.

"No sabemos hacia qué escenario vamos, pero todo apunta a un escenario de más inestabilidad política y, por tanto, esto afecta a la economía, no hay ninguna duda", ha remarcado Canadell, por lo que le ha pedido a Sánchez que alcance un acuerdo con Unidas Podemos y los partidos catalanes para gobernar.

Canadell ha abogado también por que la sociedad dé una respuesta a que el Ejecutivo central no negocie sobre el conflicto catalán, que ha subrayado que tiene que ser diferente a la de la sentencia del proceso independentista y "hasta más dura".

"El tipo de respuesta que da la sociedad es una respuesta que exija que se sienten a negociar. Es decir, en democracia no se puede hacer nada más que negociar y buscar un diálogo", ha recalcado.

FALTA DE PRESUPUESTOS EN CATALUNYA

Sobre la falta de presupuestos de la Generalitat, que están prorrogados desde 2017, Canadell ha sostenido que "de momento los números dicen que no afecta mucho" y que no tiene un impacto muy negativo porque la economía catalana ha seguido creciendo a un ritmo del 2,6% durante el año pasado.

"Yo creo que es mucho más importante la inestabilidad del Gobierno español porque es el que tiene que hacer las reformas estructurales que le pide Europa", ha aseverado.

Canadell ha agregado que Catalunya no puede impulsar estas reformas porque no tiene las competencias para hacerlo y que el impacto que tendrá la aprobación de las cuentas catalanas es menor a la no formación de un gobierno estatal: "La inestabilidad de Catalunya tiene un impacto; la inestabilidad de España tiene un impacto mucho más grande".