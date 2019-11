El presidente de Avalmadrid admite "problemas de credibilidad"

El viceconsejero de Economía y Competitividad y presidente del consejo de administración de Avalmadrid, Isaac Martín Barbero, ha admitido que la entidad "tiene problemas" en cuanto a su "credibilidad" y "al incumplimiento de las expectativas" que tiene la ciudadanía respecto a ella.

En una comparecencia en la comisión de su ramo en la Asamblea de Madrid, Martín Barbero ha agregado que Avalmadrid debe "gestionar el riesgo mejor", así como "utilizar las líneas que ha puesto la Comunidad de Madrid a disposición de los autónomos y emprendedores" y solventar el "problema de motivación" que, ha afirmado, sufre la plantilla de esta empresa semipública.

Avalmadrid es una Sociedad de Garantía Recíproca de carácter semipúblico en la que la Comunidad de Madrid, con un 26,14 % del capital suscrito, es la principal accionista.

Está supeditada a la supervisión administrativa del Banco de España, que tras la realización de dos inspecciones, en 2012 y en 2016-2017, abrió un expediente sancionador por las irregularidades detectadas en la concesión de avales a empresas.

"Avalmadrid no está al nivel de actividad que es exigible y esperable", ha indicado el viceconsejero, quien no obstante ha matizado que "los errores que se han cometido en Avalmadrid" no sólo son "minoritarios respecto al grueso de la actividad", sino también "enmendables" e incluso "capitalizables".

Martín Barbero ha explicado que Avalmadrid ya ha comenzado a trabajar para mejorar su "credibilidad" mediante la contratación de consejeros independientes, la creación de "criterios excluyentes concretos en la admisión de operaciones" o la limitación de los importes máximos de las operaciones.

El viceconsejero no ha cerrado la puerta a una progresiva despolitización de Avalmadrid, como le han reclamado varios grupos parlamentarios, si bien ha avisado de que ello requeriría "dar marcha atrás en alguna de las políticas en las que nos hemos pasado de frenada".

Una comisión de investigación de la Asamblea, creada a instancias del PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos, fiscalizará los avales concedidos por la entidad entre 2007 y 2018, entre ellos el concedido en 2011 por valor de 400.000 euros una empresa en la que tenía participación el padre de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y que nunca fue devuelto en su totalidad.