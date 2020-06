La presidenta de Baleares considera que el ocio nocturno "no es una prioridad" y "no es momento de dar pasos en falso"

El aforo en salones de juegos se mantiene al 30% y de los centros de turismo recreativo solo abrirán zoológicos y acuarios

La presidenta del Govern balear, Francina Armengol, ha considerado este domingo, después de que se haya publicado en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB), que no estará permitido la apertura de locales de discoteca y bares de ocio nocturno, porque "no es una prioridad" y "no es momento de dar pasos en falso".

Según ha informado la presidenta autonómica este domingo en la rueda de prensa posterior a la decimotercera reunión de Sánchez con los presidentes autonómicos, "los pocos rebrotes que ha habido en otros países han estado ligado a fiestas y a ocio nocturno. No es momento de dar pasos en falso y es muy importante garantizar la seguridad de los ciudadanos de estas islas".

En esta línea, ha planteado, "es momento de apostar claramente por un turismo de calidad, familiar, y respetuoso no solo con el espacio, sino respetuoso y responsable frente a una enfermedad que se contagia de forma muy rápida".

OTRAS RESTRICCIONES EN LA FASE 3

Otras restricciones que recoge el BOIB publicado este domingo por el Govern y que ha dado a conocer la presidenta autonómica en rueda de prensa han sido las que afectan a salones de juegos y a los centros turísticos recreativos.

En cuanto a los salones recreativos, en Baleares se mantendrá el límite del aforo en el 30%. Mientras, en el resto del territorio nacional, según publica el BOE se puede ampliar al 50%.

Finalmente, con respecto a centros de turismo recreativo, Armengol ha informado que en Baleares se permitirá solo apertura de zoológicos y acuarios y con ciertas limitaciones.