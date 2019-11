Preocupación en el sector por las cifras "precrisis" de venta de automóviles a particulares

Preocupación entre los fabricantes de coches y los concesonarios por las ventas del sector. Los expertos consultados por la Cadena COPE aseguran que las cifras de ventas a particulares son casi de precrisis.

En lo que va de año se han vendido 485.011 unidades, 49.112 de ellas durante el pasado mes de octubre. Estos números representan una caída en las ventas del 6,9% y reafirman la tendencia a la baja. Desde el sector coinciden en que la incertidumbre con los carburantes y las normas en las grandes ciudades hacen mella en la venta de automóviles.

El saldo final, sin embargo, resulta positivo: 93.961 vehiculos, lo que significa un crecimiento del 6,3%. Un aumento que se debe a la buena marcha de las ventas a las empresas. Los concesionarios han autocomprado para llegar a objetivos.

A todo esto se suma la necesidad de cumplir en 2020 con la nueva legislación sobre emisiones ecológicas, lo que supondrá un gran impacto en el sector. Habrá un gran stock de kilómetros cero, de coches nuevos, que no llegan a los 100 km y tienen importantes descuentos con lo que esperan que se mueva el mercado. No hay que pagar ni matriculación ni transporte y otra de las ventajas es que están disponibles de forma inmediata. Pero estos vehículos son como son, no se pueden personalizar, ni elegir el color o el equipamiento. Y la garantía del fabricante está corriendo desde el dia en que se matriculó.