La preocupación por la inflación y el aumento de la rentabilidad de los bonos hacen temblar a las Bolsas

Tras las primeras operaciones del día el índice Ibex 35 baja un 0,9 por ciento, hasta 8.360 puntos. Suben pocos valores, entre ellos, Repsol, que se beneficia por los altos precios del petróleo. A falta del cierre de hoy la Bolsa pierde un 2,5 por ciento en esta semana y acumula una caída del 4 por ciento en lo que va de año. .

Pocas veces puede verse en los mercados un movimiento tan aparatoso como el que ha vivido la Bolsa de Nueva York en los últimos días. Subió un 3 por ciento el miércoles para perder más de ese porcentaje el jueves. El índice Dow Jones de valores industriales sumó un día cerca de mil puntos, para perderlos al siguiente. Wall Street abrirá esta tarde con oscilaciones cortas, según apunta el mercado de futuros. El índice S&P 500 se enfrenta a un nivel de soporte importante en los 4.150 puntos. De perderse podría abrirse un nuevo tramo bajista, según apuntan los analistas técnicos. A comienzos de año este índice superaba los 4.800. Bank of America sitúa su objetivo para este índice entre 4.500 y 4.600 puntos a un año vista.

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, no ha conseguido tranquilizar a los mercados, pese a que ha asegurado que la inflación subyacente está a punto de tocar techo y pese a que anunció que la reducción del balance de la Fed será mucho más gradual de lo que se esperaba. Además, Powell ha dejado entrever que no subirá tipos tres cuartos de punto los tipos en la reunión del 15 de junio, como teme el mercado. Los inversores no tienen nada claro si la Reserva será capaz de contener la inflación sin provocar una recesión económica. La gran duda que atenaza a los mercados es hasta qué punto las subidas de tipos para frenar la inflación perjudican al crecimiento económico y a los resultados empresariales. Lo último que se sabe es que los beneficios de las empresas del índice S&P 500 se han reducido un 13 por ciento respecto al trimestre anterior.

La gran referencia del día son las cifras de paro de Estados Unidos. Los expertos esperan que la tasa de desempleo se mantenga en el 3,6 por ciento, aunque algunos analistas pronostican una reducción de una décima, hasta el 3,5. La economía del país podría haber creado en torno a 400.000 empleos no agrícolas en abril, frente a los 431.000 del mes anterior. Los datos se conocerán a las dos y media de la tarde, hora española.

En el mercado de deuda los rendimientos de los bonos siguen subiendo en todo el mundo. Los inversores venden sus títulos, lo que hace bajar los precios y aumentar sus rendimientos. Los de Estados Unidos a diez años ofrecen ya más de un 3 por ciento. Las obligaciones españolas al mismo plazo rinden un 2,13 por ciento. El “bund” alemán ha saltado ya el listón “psicológico” el 1 por ciento.

En el mercado de divisas el dólar sigue muy fuerte. El euro se cambia por algo menos de 1,05 dólares. En las “criptos” el Bitcoin cae un 8 por ciento, hasta 36.500 dólares. En el mercado de materias primas el petróleo se mantiene muy cerca de los 112 dólares por cada barril tipo Brent del Mar del Norte, que es el que se utiliza como referencia en Europa. Hace menos de dos semanas se paga a menos de cien dólares. La OPEP y sus socios, con Rusia a la cabeza, anunciaron ayer que seguirán a rajatabla la estrategia de progresivos aumentos de su producción. El pasado verano comenzó a aplicar este plan. Incrementará su nivel de extracción en algo más de 430.000 barriles por día a partir de junio, hasta alcanzar en total 42,55 millones de barriles por día. La OPEP+ volverá a analizar la situación el próximo 2 de junio.