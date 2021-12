Precios contenidos a la espera del impacto de la huelga de transportistas

A una semana de la cena de Nochebuena los precios de los productos frescos más demandados en estas fechas se mantienen pero se prevé que el gran incremento de la próxima semana se produzca en el marisco y el cordero lechal. De la huelga de transportistas prevista entre el 20 y el 22 de diciembre dependerán las subidas. En esta cuarta entrega del Informe COPE sobre la evolución de los precios recordamos, eso sí, que el kilo de carne está cuatro euros más caro que hace un año. Los pescados unos siete.

Ana desde su pescadería en San Sebastián ve cierta estabilidad en los precios de la semana pasada a ésta. 'La merluza partida la tenemos a 40. De momento está bastante estable. El besugo a 58. Ha subido un poco. Los langostinos tengo unos vivos que de momento están a 70 y ya otros cocidos que están a 32. No han subido por ahora nada'. En el marisco, asegura, el bogavante ha disparado su precio. 'Está a 60 y habrá subido ya'. ¿Encargos para las próximas fiestas? Menos que otros años. 'De percebes, de langosta... pero menos porque la gente está con miedo'. ¿Subidas con respecto a hace un año? Sobre dos euros el kilo, nos dice.

De San Sebastián a Madrid. Fernando nos vuelve a atender desde su pescadería en el centro de la capital. A COPE nos cuenta que 'la merluza está hoy sobre los 38 euros. Ha subido estos días y subirá. El langostino sigue por el momento a 16 euros el kilo. El besugo a 68 euros'. ¿Lo más caro que vende? Nos dice que los carabineros que no ha traído aún pero que están a 120 euros el kilo. 'Solo los traigo por encargo porque si no no los vendemos aquí a ese precio'. Desde su puesto nos traslada también un sentir, el de que las ventas 'han bajado muchísimo. La gente está con miedo'. Y una predicción a futuro próximo. 'Los mayoristas de Mercamadrid me dicen que si finalmente hay huelga de transportistas la próxima semana no abrirán ni el lunes, ni el martes ni posiblemente el miércoles'.

DEL PESCADO... A LA CARNE

Luis nos vuelve a atender desde su carnicería en Valladolid. Él mantiene los precios al menos de momento. 'El solomillo de ternera está igual, a 32,60 euros el kilo y el cordero lechal también. Igual. A 19,60'. Pero sí anticipa que van a subir en los próximos días. 'A lo sumo que suba un euro o euro y medio por kilo para la semana que viene'.

De Valladolid al mercado de Triana en Sevilla. Desde allí Joaquín nos cuenta que él vende el solomillo de ternera a unos 30-35 euros el kilo, sin precio fijo, según el día. Por ejemplo, la semana pasada lo tuvo un día a 30, otro a 33, y después a 30. ¿Espera subida para los próximos días? Nos dice que él ya las tuvieron en el pasado. 'El cordero lechal está a unos 20 euros el kilo. Las chuletillas a 32. Hace un mes éstas últimas estaban a 22. Diez euros menos que ahora'. Hace un año esas chuletillas se quedaban incluso por debajo de los 30.

Y de Sevilla volvemos a Madrid. Ana desde su carnicería nos dice que 'el solomillo nacional está a 45 euros el kilo y el lechazo a 22 euros'. Le preguntamos si ha subido y no lo duda. 'Bastante. Son las dos únicas cosas que han subido. El solomillo estaba antes a 38 y ahora se queda en 45. El cordero se estaba manejando el mes pasado, no mucho más, a 16'. Anticipa que el solomillo no variará de precio pero que el cordero aún tiene margen de subida. 'Se compra por semana y no se sabe'. Como Fernando desde su pescadería nos dice que 'encargos ahí pero va la cosa tranquila'.

Estos datos nos llegan solo dos días después de conocer la confirmación del IPC de noviembre. Finalmente los precios escalaron el pasado mes hasta el 5,5%, su nivel más alto en 29 años y dos décimas más que en octubre. Sí que es una décima menos de lo esperado pero en cualquier caso cifras no vistas en tres décadas y la undécima tasa consecutiva. En concreto, tiraron de ese incremento los combustibles (subieron un 62,7%), la electricidad (lo hizo en un 46,7%) y los alimentos y bebidas no alcohólicas cuya variación fue del 3,3%, un punto y medio más con respecto a octubre