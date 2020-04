Powell defiende que la sostenibilidad de deuda no debe ser una preocupación en la situación del Covid-19

El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), Jerome Powell, ha defendido que la sostenibilidad de la deuda del país no debería ser una preocupación a tener en cuenta en relación con las medidas adoptadas para frenar el avance de la pandemia del Covid-19 y remediar sus consecuencias económicas.

"Durante muchos años he sido un defensor de la necesidad de que Estados Unidos volviera a una senda sostenible, desde una perspectiva fiscal y a nivel federal", ha explicado el banquero central. Sin embargo, Powell ha subrayado que "no es el momento" de actuar teniendo en cuenta esas preocupaciones. "No es el momento de dejar que esa preocupación se interponga en nuestro camino de ganar esta batalla", ha añadido.

En este sentido, también ha indicado que sí "es el momento" de usar el "gran poder fiscal" de Estados Unidos para apoyar la recuperación de la economía.

La autoridad monetaria, que ha concluido este miércoles su reuión de dos días, ha decidido mantener los tipos de interés situados en un rango de entre el 0% y el 0,25%, el nivel más bajo posible. Además, también han ratificado su posición de que realizará compras ilimitadas de activos para apoyar la tranmisión de la política monetaria hacia la economía real.

En el comunicado publicado tras el cónclave, la Fed ha subrayado que empleará todas las herramientas a su disposición. De su lado, Powell ha afirmado, en la rueda de prensa posterior, que el organismo con sede en Washington usará esas mismas herramientas "de forma contundente, proactiva y agresiva".

Por otro lado, el presidente de la Fed también ha alertado de que la magnitud y la fuerza de este 'shock' económico revelará "sin duda" algunas debilidades en la arquitectura financiera, por lo que la Fed tendrá que trabajar en ellas.