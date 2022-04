Porcelanosa se defiende ante la alusión de Zelenski: No tenemos nada en Rusia

El grupo Porcelanosa ha defendido este martes su apoyo humanitario al pueblo ucraniano ante la invasión rusa, y ha insistido en que no tiene red de tiendas propias en Rusia ni inversiones en ese país, en el que ha suspendido toda actividad comercial desde el 24 de febrero.

En rueda de prensa, la consejera delegada del grupo, María José Soriano, acompañada por uno de los fundadores de Porcelanosa, Héctor Colonques, han reaccionado de urgencia ante la alusión que a su firma ha hecho en su discurso telemático ante el pleno del Congreso de los Diputados el presidente de Ucrania para que deje de hacer negocios en Rusia.

"No sabemos por qué ha surgido, no sabemos, ¿porqué sonamos más? No sabemos dónde se ha amparado, le habrán hecho llegar algún dato equivocado o se le ha ocurrido", ha señalado Soriano sobre la citada alusión de Volodímir Zelenski.

Colonques ha reconocido que ésta es una situación "muy triste" para ellos porque es "lo contrario" de lo que están haciendo desde que empezó la invasión rusa, que es detener todo negocio allí y apoyar a la población ucraniana con ayuda de emergencia, incluso con personal ucraniano en su plantilla que les han hecho, según Soriano, "vivir con más realidad" el sufrimiento de sus familias en el país invadido.

Además, Colonques ha insistido en que Porcelanosa no tiene tienda alguna en Rusia ni en ningún país de su área de influencia, y tampoco ha hecho inversiones en el país ruso a excepción de un compromiso comercial que ya tenían desde antes de la invasión y que ha supuesto un 0,009 % de las ventas de la compañía en marzo.

A su juicio, poner a Porcelanosa en esta situación es "desafortunado". EFE

rta/cbr/may