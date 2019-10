¿Por qué es importante contar con un buen asesor legal o financiero?

Cuando tenemos la necesidad de resolver asuntos legales, es muy importante que contemos con el apoyo y la ayuda de un asesor legal cualificado, ya que disponer de un profesional para la materia que precisemos (escrituras, herencias, comunidades, embargos, seguros, subastas, etc.), nos va a garantizar el éxito en nuestras reclamaciones, el conocimiento de nuestros derechos y un ahorro de tiempo y de dinero.

Así que, si necesitas solucionar algún problema legal no dudes en contratar a un profesional en la materia que necesites, para que te lo resuelva, porque en la actualidad, en cualquiera de los ámbitos en los que nos desenvolvemos (laboral, comercial, empresarial y personal), se nos puede presentar una gran cantidad de conflictos, y para resolverlos es muy importante que cuentes con el apoyo de un profesional en el área, ya que solo un profesional en asuntos legales, será capaz de indicarte lo que debes hacer para que tomes la mejor decisión y que puedas resolver de forma efectiva y eficiente tu conflicto.

¿QUIÉNES SON LOS ASESORES LEGALES O FINANCIEROS?

Por lo general, el profesional que se encarga de controlar el ámbito legal de una persona o empresa, es un abogado, porque son ellos los que se conocen los derechos de cada persona y qué pasos se deben seguir para resolver un problema o formalizar un negocio.

¿Cuáles son los problemas legales para los que se contrata a un asesor profesional?

ESTAR EN ASNEF O RAI

Esta es una de las consultas más frecuentes, porque es una limitante en la gran mayoría de entidades financieras, es decir, si eres moroso de Asnef o Rai, es poco probable que se te apruebe ningún tipo de crédito. Por ello, muchas personas buscan ayuda para salir de esta lista, y aunque muchos digan que no podrás salir, no es cierto, porque sí que es posible borrar tu deuda de los ficheros de morosos.

Solo se tendrá que estudiar tu caso, y dependiendo de las circunstancias por las que se te haya incluido en la lista, se te indicará cual es la solución más factible y los pasos a seguir. Además de que hay miles de casos de personas que han sido incluidas en cualquiera de estas listas de morosos de forma injusta.

¿Cómo saber si estoy en asnef o rai?, y si lo que te preocupa es que aún no sabes si estás incluido en una de estas listas, no te preocupes, porque contratando a un asesor financiero profesional, podrás salir de la duda.

Las subastas judiciales: Las subastas judiciales es otro tema bastante delicado, por el que normalmente se contrata a un asesor legal, ya que generalmente, a través de este tipo de subastas, se busca: adquirir inmuebles para ser destinados como vivienda principal, para darlos en alquiler, o simplemente para venderlo después de comprarlo. Sea cual sea tu intensión, es necesario que te asesores con un profesional experto en la materia, porque suele ser una negociación bastante delicada.

Reclamaciones seguros de Vida, Accidentes e Invalidez: Reclamar un seguro de vida e Invalidez, suele ser otro de los casos por los que frecuentemente se contrata a un asesor legal. Lamentablemente, las compañías de seguros suelen fallar, cuando más las necesitas, no importa que durante años te hayas mantenido al día pagando, cada una de tus cuotas, porque cuando tiene lugar un siniestro, como el fallecimiento o la declaración de invalidez del asegurado, te deniegan la cobertura, te envían una carta de rechazo, declinando o evadiendo toda responsabilidad.

Ante el rechazo del siniestro, el asegurado en la mayoría de los casos decide no reclamar, suele sentirse perdido ante esta situación, y renuncia a demandar a las compañías ante los tribunales de justicia, perdiendo indemnizaciones que en la mayoría de los casos son de una considerable cuantía.

Así que, si has pasado por la pérdida de un familiar, o has sido declarado en situación de invalidez por el INSS, o has sufrido un accidente de cualquier tipo, y has recibido una respuesta negativa de tu aseguradora, no dudes en contratar a un asesor legal cualificado, experto en la materia.

Contactar con un profesional de seguros de vida e invalidez es muy fácil, ya que no tienes que trasladarte obligatoriamente hasta su oficina, sino que puedes encontrar a través de internet un gran número de asesores legales, dispuestos a ayudarte y que gozan de un inmejorable posicionamiento web, lo que te garantiza que son abogados realmente cualificados, expertos en materia de seguros, y que han resuelto exitosamente multitud de casos iguales o similares al tuyo, y están avalados por multitud de clientes satisfechos que los recomiendan.