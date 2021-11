"Policies", una novela policíaca como homenaje a los Mossos d'Esquadra

El escritor Andreu Martín y el excomisario de los Mossos d'Esquadra Joan Miquel Capell acaban de publicar "Policies", una novela policíaca que, con mossos como protagonistas y ambientada en la Barcelona olímpica, pretende ser un homenaje a los orígenes y las competencias de la policía catalana.

"Policies" (Alrevés) está escrito a cuatro manos, por dos autores que, según han explicado, se compaginan entre ellos: Martín, un escritor en catalán de referencia en la novela negra, y Capell, con tres décadas como mosso a sus espaldas.

El libro recoge la investigación de una trama de falsificación de medicamentos que, a raíz de la aparición del cadáver de una mujer estadounidense en Barcelona, lleva a los Mossos a colaborar con la policía americana.

Joan Miquel Capell entró los Mossos d'Esquadra en la primera promoción de 1983, y describe esos momentos como un proceso en el que el Cuerpo aún no era tan conocido y sus competencias eran limitadas; un detalle: aún no tenían permiso ni para llevar placa de policía para enseñarla cuando arrestaban a alguien, tenían una tarjeta.

"Había momentos en los que cuando deteníamos a alguien extranjero y afirmabas que lo hacías como mosso, nos preguntaban a ver quién éramos nosotros", dice Capell, recordando la sorpresa de mucha gente que esperaba encontrarse a un policía nacional o a un guardia civil.

Es por esos recuerdos por los que "Policies", en palabras de Martín y Capell, es una novela policíaca peculiar, porque se basa en vivencias reales un cuerpo de policía.

Ejemplo de ello son, según Capell, las persecuciones tan famosas de las películas, de coches policiales con sirenas y luces de detrás de delincuentes: "En realidad la policía no pone las sirenas para perseguir a alguien, es más práctico no hacer ruido, que no te vean llegar; hemos volcado detalles como ese en la novela", explica.

Martín y Capell se conocieron también por otras novelas negras, cuando Martín acudía a los Mossos d'Esquadra en busca de preguntas sobre cómo era su oficio, para encontrar detalles reales que interesasen a los lectores.

"Antes, los escritores creábamos historias con la típica imagen del policía vago y descuidado, pero hablando con mossos encontré a agentes inteligentes que daban una idea nueva de qué era un policía, y Capell siempre fue mi agente de cabecera", remarca Andreu Martín.

En declaraciones a Efe, ambos autores han detallado que el proceso de escritura ha comenzado en todo momento pactando cómo sería la estructura de la historia; a partir de aquí, Capell escribe un primer esbozo basándose en sus vivencias, y tras ello, Martín, con su experiencia como escritor de renombre, cambia y adorna el texto.

Capell, sobre los escenarios "polémicos" que han tenido los Mossos a raíz de algunas actuaciones en desordenes públicos, opina que "esa imagen se construye alrededor de escenas de altercados, obviando el resto de los ámbitos de la policía", y recuerda que "los Mossos son la segunda institución mejor valorada en Cataluña".

En todo caso, Martín y Capell repiten que los agentes son "personas con defectos, pero también con virtudes", y que "Policies" refleja en buena medida algunos "aspectos positivos" de los Mossos en el momento en el que estaban haciendo su despliegue en el territorio.

Martín añade que en la ficción policial muchas veces se muestran, por ejemplo, interrogatorios muy cortos, y que en realidad los agentes se estudian cada caso "minuciosamente" antes de preguntar a los acusados.

"En la realidad te encuentras policías mucho más inteligentes que los que aparecen en las películas", concluye.