La Policía tomará medidas de prevención discrecionales para proteger a los conductores VTC, tras los más de 150 vehículos atacados y diversos chóferes agredidos en la última semana de conflicto del taxi en Madrid, ha informado el presidente de la patronal Unauto, Eduardo Martín.

Tras una reunión de casi dos horas y media con el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Rodríguez Uribes, Martín ha criticado que no les haya recibido antes pero ha agradecido las contundentes medidas tomadas por la Policía desalojando esta mañana a los taxistas del Paseo de la Castellana, "que ponen de manifiesto que Madrid no es una ciudad que pueda ceder al chantaje". "La violencia no es la solución y el taxi no puede sentarse a la mesa con coacciones y amenazas", ha añadido.

El presidente de esta patronal ha señalado que la Policía Municipal tomará medidas de prevención, que no ha concretado por motivos de seguridad, para que los chóferes VTC puedan trabajar "de forma segura y sin miedo como cualquier otro trabajador". "El plazo es inmediato porque las agresiones han sido continuas y continuadas", ha dicho.

Martín también ha informado que la Policía ha detenido a la persona que disparó con una escopeta de balines un vehículo VTC en la avenida del Mediterráneo, y que ha sido identificado como taxista. También ha indicado que se han registrado otros tres casos parecidos, con heridos leves. Luego ha habido muchos otros casos de pinchazos en ruedas, pedradas, huevos, globos con ácidos, etcétera.

"Nos vamos con esperanzas porque confiamos que se van a tomar las medidas necesarias", ha señalado Eduardo Martín, al tiempo que ha apuntado que en conductores VTC se manifestarán el mediodía de mañana martes primero en la sede de Podemos de la calle Princesa para acabar en la cercana calle Ferraz, sede nacional del PSOE.

"Ellos son los responsables porque las medidas que tomó el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, el pasado agosto y septiembre (cediendo la competencia regulatoria a las comunidades autónomas) ha llevado a que se ponga el riesgos los trabajos de miles de personas en Barcelona", ha añadido el representante empresarial, que ha aplaudido que la Comunidad "no ceda al chantaje y los ciudadanos puedan elegir donde quieren moverse".