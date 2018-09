Podemos sostiene que la normalización en Cataluña pasa por liberar a presos

La coportavoz de Podemos Noelia Vera ha sostenido hoy que el primer paso para normalizar la situación en Cataluña es que el Gobierno de Pedro Sánchez y la Generalitat "se sienten" a dialogar y que eso pasa por revisar la situación de los políticos catalanes que permanecen en prisión.

"Si queremos diálogo, eso tendría que ser un arranque importante", ha dicho Vera en la rueda de prensa tras la primera reunión de la ejecutiva de Podemos en el nuevo curso político, en la que ha subrayado que las exigencias del presidente de la Generalitat, Quim Torra, y las iniciativas del Gobierno en ese sentido son más positivas que seguir echando más "leña al fuego".

No obstante, el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha explicado que ERC no les ha trasladado que la liberación de los presos sea su condición para apoyar los presupuestos generales y que no le consta esa "línea roja", si bien ha marcado distancias entre ambos asuntos.

Echenique ha considerado que si al final se logran unos presupuestos que permiten una mayor inversión social a las comunidades autónomas será muy difícil para el PdeCAT, ERC o el PNV explicar que votan en contra de mejorar la sanidad, la educación o la dependencia.

En cualquier caso, Vera ha pedido tanto a Torra como a Sánchez "inteligencia, altura de miras y responsabilidad" para "salir del conflicto" en Cataluña con diálogo y medidas que fomenten la convivencia del pueblo catalán.

Ha criticado que el PP de Pablo Casado y Ciudadanos compitan por ver quién "quita más lazos amarillos y quién se posiciona más a la derecha", y ha considerado como una buena noticia que hoy Sánchez se haya posicionado en favor de trabajar por la senda del diálogo.

Pese a ello, ha recalcado que el PSOE y Podemos mantienen posiciones diferentes y que la solución de la formación morada para Cataluña sigue siendo un referéndum en el que los catalanes puedan decidir el encaje territorial que quieren tener en España y que además del si o el no a la independencia incluya una tercera respuesta en favor de más autogobierno.

De cualquier modo, se alegra de que Sánchez recupere el espíritu de la moción de censura y se encamine al diálogo con las fuerzas que le apoyaron para llegar al Gobierno.