Podemos reprocha a Sánchez que no mueva ficha ni para revalorizar pensiones

Unidas Podemos ha reprochado al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que ni tan siquiera haya propuesto el mecanismo que debe revalorizar las pensiones anualmente, una vez que ha vencido el plazo de seis meses que establecía el Real Decreto que las vinculaba al IPC en 2018 y 2019.

En declaraciones en el Congreso tras la reunión que han mantenido los diputados de Unidas Podemos, Rafael Mayoral y Yolanda Díaz con el secretario general del sindicato ELA, Mitxel Lakuntza, la formación ha criticado que el Gobierno en funciones no haya empezado a negociar ninguna de las exigencias económicas y sociales que pide Unidas Podemos, como la derogación de la reforma laboral y de las pensiones.

Díaz ha recordado que Sánchez ha incumplido incluso el Real Decreto firmado en diciembre y acordado con Unidas Podemos para que en un plazo de seis meses se buscara el mecanismo adecuado que garantizara la revalorización de las pensiones cada año.

El Real Decreto establecía la actualización de la pensión según el IPC sólo para 2018 y 2019, dejando en el aire cómo establecer la revalorización los siguientes años.

"Ya han pasado los 6 meses y el Gobierno en funciones no es que ni si quiera cumpla los acuerdos que firmaron con Unidas Podemos sino que incluso no cumple las normas que ellos mismos se han dado. No hay noticia sobre la fórmula de revalorización de las pensiones", ha dicho Díaz tras insistir en que "no es un tema menor".

La diputada ha pedido a Sánchez sentarse a negociar "con seriedad" de las propuestas económicas que exige Unidas Podemos o de las cuestiones que considere el Gobierno en funciones, aunque ha insistido en que "el mínimo" sería derogar las reformas laborales y de las pensiones que aprobó el PP.

Ha recordado que Pablo Iglesias ha puesto sobre la mesa cinco bloques de trabajo, donde el tema laboral y las pensiones "son claves"

Mayoral ha reiterado que si Unidas Podemos no está en el gobierno no habrá cambios laborales ya que la ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, "ha dicho que no es prioridad la reforma laboral y ha deslizado la mochila austriaca" al tiempo que ha acusado al Ejecutivo nuevamente de dejarse presionar por el poder económico y la CEOE.

Asimismo, tras el encuentro con ELA, ha pedido mantener el diálogo y normalizar las relaciones con todas las organizaciones sociales y sindicales que tiene suficiente respaldo, como es el caso de este sindicato vasco.

Al respecto, Lakuntza ha criticado que el gobierno vasco se niegue a reunirse con ELA, "que tiene un 41 % de representación" y ha defendido que en la agenda política estatal debería ser prioridad la derogación de la regla de gasto que establece la Ley de Estabilidad Presupuestaria y limita las inversiones de los ayuntamientos así como la actualización de la pensión vinculada al IPC.