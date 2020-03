Podemos pide un ingreso mínimo para que las rentas bajas afronten esta crisis

(Actualiza con más declaraciones del portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique)

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha sugerido al Gobierno que apruebe un ingreso mínimo para que las rentas más bajas puedan afrontar la emergencia económica y social que ha provocado la pandemia del coronavirus, así como medidas concretas para pagar los alquileres.

Durante su intervención en el pleno del Congreso en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, da cuenta del decreto ley de estado de alarma y de las medidas económicas aprobadas recientemente, Echenique ha valorado la política económica que ha adoptado el Ejecutivo para salvaguardar el empleo.

"En tiempos de guerra, economía de guerra", ha dicho al tiempo que ha sugerido complementarlas con un ingreso mínimo dirigido a los colectivos sin rentas o con rentas bajas.

En un Congreso de los Diputados vacío ante la crisis del coronavirus y sin presencia de ningún ministro de Unidas Podemos, Echenique ha expresado este miércoles su convicción de que España debe ser un ejemplo para el mundo de cómo el Estado protege a todos los ciudadanos ante la crisis.

Y se ha mostrado orgulloso de un Gobierno, que, ha dicho, cuida y protege a sus ciudadanos y lanza un mensaje valiente a Europa.

"La patria no es un himno, no es una bandera, y no es, y hoy menos que nunca, un rey", ha dicho Echenique en referencia a Felipe VI y a su decisión de renunciar a la herencia de su padre.

El portavoz de Unidas Podemos se ha negado a "perder ni un minuto" en responder a "los ataques" que a su juicio Vox y el PP han expresado hacia el Gobierno, porque, ha dicho, lo importante son cosas como los gestos de los vecinos que aplauden a los sanitarios.

"No solo vamos a salir de esta, sino que vamos a salir mas unidos y solidarios", ha defendido el portavoz parlamentario de Unidas Podemos, que ha ensalzado el comportamiento de los españoles y ha señalado que también ahora los gobernantes tienen que estar a la altura del pueblo.

Echenique ha pedido además al presidente del Gobierno que la comisión en el Congreso analice la situación de la sanidad privada y si la privatización parcial del sistema ha debilitado el sistema en general.

"Proteger a la gente no solo es protegerla del coronavirus", ha dicho Echenique, que ha afirmado que agilizar los ERTE, garantizar el paro para todos los afectados por ERTE, o mejorar el cese de actividad para los autónomos son medidas laborales fundamentales, aunque a su juicio en el terreno de los autónomos habrá que ir algo más allá.

También ha valorado la exoneración de cuotas de empresarios que faciliten ERTE y la postergación del pago de impuestos.

"Son medidas valientes para proteger a empresarios y asalariados pero también le sugiero un ingreso mínimo", ha dicho.

Y ha pedido, asimismo, medidas para las familias que deben pagar alquileres.

Ha dicho que Sánchez ha comenzado un camino económico correcto con una importante movilización de fondos y avales y ha lanzado un mensaje "valiente" sin tener en cuenta los "dogmatismos de la austeridad".

"Estamos librando una guerra contra el coronarvirus y los criterios económicos deben hacerse cargo de esta realidad. En tiempos de guerra economía de guerra", ha afirmado.

Echenique ha compartido el tiempo con el diputado de Unidas Podemos y portavoz de IU Enrique Santiago, que ha instado a Sánchez a tomar "todas las medidas necesarias, sociales y laborales para proteger los derechos del pueblo y todo el mundo reciba el apoyo del Estado. Que nadie se quede atrás".

Santiago ha apelado a convertir la crisis en una "oportunidad" recuperando la soberanía económica en un modelo productivo "robusto" para "traer de vuelta" a los profesionales que tuvieron que abandonar el país, y ha pedido medidas contra las empresas "apátridas" que se aprovechan de la coyuntura.

Y se ha mostrado además convencido de que las medidas aprobadas y las que venga "nos van a fortalecer" para que no se repita el "abandono de la gente" por las administraciones públicas. EFE