PNV reclama gestionar los nuevos impuestos para bancos y energéticas

El PNV ha reclamado la modificación de los nuevos impuestos temporales para grandes bancos y energéticas de manera que se permita asumir su gestión al País Vasco y Navarra, ya que no hacerlo supondría "un serio perjuicio a la ciudadanía de las dos regiones".

Los nuevos tributos, recogidos en una proposición de ley registrada este jueves en el Congreso por PSOE y Unidas Podemos, gravarán durante dos años los ingresos de las energéticas y el margen de la banca para incrementar su contribución a las arcas públicas.

En un comunicado remitido este viernes, PNV advierte de que comparte el fondo de la medida, pero no su diseño, ya que, al configurarse como prestaciones patrimoniales públicas no tributarias, los nuevos impuestos no pueden concertarse, "imposibilitando que sus Haciendas puedan recaudar un solo euro de lo gravado a las empresas de los sectores bancario y eléctrico".

PNV ha emplazado al Gobierno a "establecer una línea de diálogo y negociación" para permitir a las haciendas forales asumir la gestión de estos gravámenes, ya que no hacerlo supondría "no respetar el marco jurídico vigente".