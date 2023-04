PNV: La Ley de Vivienda es una invasión de libro del autogobierno vasco

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha denunciado este jueves en Bilbao que la Ley de Vivienda aprobada por el Gobierno de España y que debe tramitarse en el Congreso supone una "invasión de libro" del autogobierno vasco en esta materia.

Ortuzar ha respondido de esta manera, en el acto de presentación del lema electoral de su formación para las elecciones locales y forales de 28M, a la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, quien ha opinado que es "difícil de justificar" que el PNV no apoye la Ley de Vivienda porque es "absolutamente respetuosa" con la competencia exclusiva de las comunidades en esta materia.

El dirigente nacionalista ha señalado, a este respecto, que desde el punto de vista competencial y del respeto al Estatuto de Gernika y al autogobierno vasco de las leyes que se promulgan en Madrid, "desde la cláusula del 'sin perjuicio de las competencias exclusivas' para abajo, la invasión competencial es de libro, clarísima".

"A partir de ahí -ha enfatizado-, todo lo demás obliga a las instituciones vascas, en este caso, a cumplir lo establecido en esa Ley; entre otras cuestiones, quién y cómo se constituye el Fondo de Vivienda, y dónde y cómo se determinan las famosas zonas tensionadas, etc".

"Y esta invasión de libro, porque la de vivienda es una competencia exclusiva de las comunidades autónomas, no nos gusta y no la podemos aceptar, incluso si consideráramos que su contenido es bueno para el Estado", ha significado, porque "no podemos aceptar que esa bondad para el Estado se construya sobre la base de la negación, limitación o ruptura del autogobierno vasco".

El líder de los nacionalistas vascos ha agregado que, sobre el contenido material de la Ley que se va a tramitar en el Congreso, el PNV está dispuesto a hablar con el Gobierno, porque "tiene cosas buenas, como el tema de los topes al alquiler, etc".

"Pero ¿dónde esta la regulación de los pisos turísticos en esa Ley? -se ha preguntado-, porque una de las cosas que preocupan a los alcaldes de ciudades turísticas es la regulación de estas viviendas y que yo sepa no se menciona mucho en la Ley".

"Yo a la ministra portavoz le diría -ha proseguido Ortuzar-, que, en vez de decirme a mí si lo tengo difícil de justificar, que hagan un esfuerzo de negociación con el PNV y otros grupos que no estamos frontalmente contra el contenido material de esta Ley, pero sí estamos radicalmente en contra de que se invadan competencias".

Cuestionado por otra de las afirmaciones de la ministra Isabel Rodríguez sobre que a la ciudadanía lo que le preocupa es que se resuelvan los problemas, no cuál es la institución competente, Ortuzar ha saltado que "será a ella a quien no le importa esta cuestión".

"A nosotros nos importa y mucho, porque la defensa del autogobierno vasco está en el ADN del PNV, y a la gente también le importa muchísimo porque la competencias son las que nos dan las cosas de comer todos los días", ha agregado.

"Ese es precisamente uno de los problemas que tenemos; que, efectivamente, al Gobierno español las competencias vascas no le importan demasiado", ha lamentado.

Ortuzar ha apuntado por último que respeta mucho a la ministra portavoz, "pero hay veces que es mejor estar callado".