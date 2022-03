La Plataforma de transportistas descarta "totalmente" desconvocar el paro

(Actualiza la NA4158 con más declaraciones)

La plataforma convocante del paro de transportistas ha descartado "totalmente" desconvocarlo, pase lo que pase en la reunión de este jueves entre el Gobierno y diferentes asociaciones del sector, al considerar que los camioneros y conductores "de base" no están representados en ella.

Así lo ha avanzado en declaraciones a EFE el presidente de la Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte, Manuel Hernández, quien confía además en lograr una asistencia "multitudinaria" a la manifestación convocada este viernes en Madrid por esta entidad frente al Ministerio de Transportes.

Hernández ha apuntado que en el encuentro que ha empezado este jueves entre el Ejecutivo y el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) "no se está negociando" el verdadero motivo que originó el paro, y que pasa por acabar con el "abuso" de las empresas cargadoras y de mensajería sobre los camioneros y conductores de furgonetas, a los que pagan un precio inferior a sus costes.

"Hasta que yo no me siente con la señora ministra, no se desconvoca el paro", ha advertido el presidente de la plataforma, que también ha subrayado que no reclama "ni subvenciones ni limosnas", en alusión a los 500 millones de euros en ayudas que plantea conceder el Gobierno para reducir el precio de los combustibles que consumen los profesionales.

Hernández entiende que las asociaciones con las que dialoga el Ejecutivo no representan realmente "a la clase trabajadora del transporte", y aboga por poner el foco en que existe un problema "estructural" en el sector debido a la subcontratación y las malas condiciones y no una cuestión "puntual" debido al encarecimiento del combustible.

"No podemos estar en manos de chorizos (...) No me vale que pacte el mismo que me roba", ha recalcado.

Algunas de las entidades que han acudido a la reunión del Comité sí han precisado que propondrán al Gobierno la posibilidad de prohibir legalmente que los precios que les pagan las empresas cargadoras estén por debajo de sus costes, como se hizo para evitar la "venta a pérdidas" a través de la Ley de la Cadena Agroalimentaria.

Sin embargo, el portavoz de la plataforma ha subrayado que hace falta "compromisos" y no meros estudios sobre el tema.

Según sus datos, la Plataforma aglutina a conductores de camiones ligeros y pesados, pero también de furgonetas (sobre todo de mensajería), y el interés de la organización es consolidarse como asociación sectorial pero sin integrarse en el Comité Nacional de Transporte por Carretera.

"Está diseñado para silenciarnos, ahí están los cargadores y de ellos viene el abuso", ha incidido Hernández, quien en un mensaje publicado en la red social Facebook ha instado a ganaderos, agricultores, a la industria y al sector alimentario en general a "presionar al Gobierno" para acabar con el paro con una reunión con la Plataforma.

"Hoy saldrán con un acuerdo, nos quieren volver a engañar, pero tenemos que seguir fuertes y mañana todos en Madrid para que vean cuántos somos. Tenemos que mantener esta fuerza, la gente que está en otras asociaciones o federaciones sabéis que éstos no luchan por vosotros, os debéis dar de baja", ha reclamado.