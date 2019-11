Plataforma en Defensa de Libertad de Información, satisfecha por la resolución de la JEC sobre Vox: "Es muy importante"

La Plataforma en Defensa de Libertad de Información (PDLI) ha trasladado este viernes su "satisfacción" la resolución de la Junta Electoral Central (JEC) que rechaza el veto de Vox a periodistas para cubrir sus actos electorales públicos y ha destacado que se trata de una decisión "muy importante".

En declaraciones a Europa Press, la coordinadora de la PDLI, Yolanda Quintana, ha destacado que la resolución se pronuncia sobre "una cuestión que estaba en debate y que era de la máxima importancia para la democracia" como es saber "si un partido político es una entidad privada que tiene derecho a saltarse una pieza básica de la democracia o por el contrario, que esos actos no son privados, si no que es un actor publico".

En este sentido, Quintana ha sostenido que la resolución de la JEC confirma que los actos de un partido "deben estar sujetos al escrutinio social". "Los medios juegan papel irrenunciable en que esas actuaciones las conozca toda la ciudadanía, por lo tanto es una resolución de la máxima importancia, y sobre todo en el momento en que se produce", ha aseverado en referencia al proceso electoral.

Asimismo, Quintana ha defendido que cuando plantearon el recurso no era por una "mera cuestión política", si no que consideraron que el veto de Vox a los periodistas era "una estrategia de confrontación con los medios".

"Es inadmisible. Un partido político, que es un agente de la democracia, no puede enfrentarse a otro agente irrenunciable como son los medios de comunicación, y esto había que pararlo por un organismo de máximo nivel como es la JEC", ha remachado Quintana, poniendo en "valor" esa resolución.

En cuanto a la solicitud de la PDLI de imponer una sanción al partido liderado por Santiago Abascal que la JEC no ha llevado a cabo, Quintana ha celebrado que "lo importante son los argumentos de la Junta Electoral". "No le damos mayor importancia a que haya un coste económico para el partido, si no que este tipo de practicas se hayan prohibido", ha concluido.