Planas: Huelga transporte afecta de forma "puntual" a la cadena alimentaria

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha incidido en que la huelga de transporte que comenzó este lunes pasado está causando "alguna disrupción puntual" en la cadena alimentaria, especialmente en los lugares de origen de aprovisionamiento como los puertos.

En una rueda de prensa previa a la conferencia sectorial y al consejo consultivo que celebrará con las autonomías, el ministro ha dicho que en su departamento tienen conocimiento de "algunos casos muy puntuales" en los que "se haya impedido la salida de camiones".

En concreto, ha hecho referencia a camiones de frutas y hortalizas procedentes de "algún mercado con origen" en el Levante y camiones cargados con pescado en puertos del Cantábrico y de Galicia.

No obstante, ha insistido en que el abastecimiento alimentario "es regular y normal" actualmente pero "estamos preocupados y siguiendo de cerca" esta protesta "para evitar que no cause ninguna situación de desabastecimiento".