Planas califica de "excelente noticia" la suspensión de aranceles que llevará a una resolución definitiva

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha vuelto a mostrar su satisfacción por la suspensión temporal de los aranceles de Estados Unidos a determinados productos agroalimentarios españoles como el aceite, la aceituna, el vino o el queso, entre otros.

"Se trata de una excelente noticia que va a conducir probablemente a la resolución definitiva o a la prórroga", ha asegurado Planas en declaraciones a 'Herrera en Cope'.

Por otro lado, el titular de Agricultura ha hablado sobre la formación de los precios, que son "muy importantes para cualquier agricultor o ganadero". "En muchas ocasiones la formación de precios no se produce de una forma equilibrada, sino de arriba-abajo. Así que no es el productor el que fija el precio, sino, en ocasiones, la distribución o la industria", ha explicado.

Por eso, ha manifestado que hay margen dentro de la cadena para que ese precio "no repercuta en el consumidor final". Sin embargo, ha indicado que lo que no se puede es pensar que buenos alimentos pueden ser 'low cost'. "Alimentos baratos es una contradicción. Hay que hablar de alimentos que valen lo que ha costado producirlos", ha subrayado Planas.

Respecto a los temas pesqueros, el titular del ramo ha recordado que la Política Pesquera Común (PPC) ha fijado unas "cuotas de lo que podemos pescar en cada una de las pesquerías", porque "no podemos pescar más de la reproducción natural biológica" para contar con stocks sostenibles. "Ahora estamos con el Brexit discutiendo con los británicos cómo nos repartimos los stocks compartidos", ha señalado.

Por otro lado, Planas ha comentado cómo se encuentra la negociación de la aplicación de la próxima Política Agraria Común (PAC) y que tiene que llegar a agricultores profesionales. "Lógicamente hay los repartos del pasado, del periodo 14-20 y anteriores, y hay mucha gente que dice que 'a mí lo que no me toques lo mío'. En ese ajuste están parte de los problemas. No comparto que la política agrícola sea una política territorial", ha subrayado, al tiempo que ha apostado por "explotaciones ser rentables".

Respecto al etiquetado de Nutriscore, que está penalizando a diferentes alimentos españoles como el aceite de oliva o el jamón ibérico, Planas tiene claro que hay que defender estos productos. "Con esto del etiquetado, del semáforo de Nutriscore, el algoritmo de cálculo está basado en conceptos y en productos diferentes", ha explicado.

"Nada que dañe la 'Dieta Mediterránea' y sus productos puede ser aprobado por el Gobierno de España. Mi opinión, como ministro, es que tenemos que ser como gobierno defensores de los nuestros", ha subrayado.