Planas avisa que agricultores y ganaderos "no deben pagar" el precio del Brexit en la futura PAC

Afirma que España está "preparada" para cualquier escenario

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha reiterado que España está preparada para hacer frente un Brexit sin acuerdo, después de que el Parlamento Británico votara en contra del acuerdo con la Unión Europea, al tiempo que ha advertido de que los agricultores y ganaderos españoles "no deben pagar" el agujero dejado por Reino Unido en la futura negociación de la Política Agrícola Común (PAC) para el periodo 2021-2027.

"No queremos que agricultores y ganaderos paguen la factura y el agujero de 12.000 millones de euros que dejará la salida de Reino Unido en la próxima Política Agrícola Común (PAC)", ha asegurado Luis Planas durante su participación en Los Desayunos Informativos de Europa Press, donde ha recordado que la futura PAC se retrasará "uno o dos ejercicios", pero ha garantizado que habrá dotación para el sector.

El titular de Agricultura ha reiterado, ante la negativa del Parlamento Británico a la salida pactada de la UE, que España está preparada para afrontar todos los escenarios posibles, "incluso el más radical".

"El Gobierno de España da seguridad y haremos todo lo que haga falta para minimizar y anular los efectos negativos que se pudieran producir en todos los escenarios, incluso en el más radical. Hay que tener tranquilidad", ha insistido.

Planas ha incidido que se está ante una "situación singular e inédita". "En el Gobierno hemos llevado a cabo reuniones para que los planes de contingencia estén preparados y acomodarnos a todos los posibles escenarios que se puedan presentar. También las grandes empresas y las pymes están preparadas para ello".

El ministro ha recordado que Reino Unido es un mercado importante para las exportaciones españolas, ya que se sitúa en el quinto destino de las exportaciones españolas tras Francia, Alemania, Italia y Portugal y representa el 8% del total.

Reino Unido es un mercado especialmente importante para productos clave de la agricultura española como son las frutas y hortalizas frescas, vino, aceite de oliva y carne de cerdo.

ETIQUETADO DEL ORIGEN "EXCEPCIONAL" PARA LA MIEL Y LÁCTEOS

Por otro lado, Planas ha subrayado que su Departamento ha establecido la obligación de incluir la indicación en origen en el etiquetado de los lácteos, medida que también pretende implantar en la miel y que está actualmente en proceso de consulta. "Creo que ser europeo es ser compatible con que un español, francés o italiano pueda consumir, si así lo desea, productos de origen cercano", ha indicado.

Sin embargo, el titular de Agricultura ha subrayado que esta medida es "excepcional" para la miel y la leche y no cree que se vaya a ampliar a otros productos por el momento. "No es un 'urbi et orbe' al sector agroalimentario. Es una acción temporal y excepcional de corrección de funcionamiento del libre mercado", ha explicado.

El ministro también ha incidido en la situación que atraviesa el cítrico valenciano, que pide la aplicación de la cláusula de salvaguarda tras un mal año. "En este sector se ha producido la 'tormenta perfecta' tras juntarse el retraso en la campaña por las lluvias, la reducción de su consumo en Europa y el acuerdo con países africanos, sobre todo con Sudáfrica. El Gobierno está haciendo un seguimiento y ya hemos abierto la posibilidad de transformación en zumo para sacarlo del mercado", ha asegurado, al tiempo que ha recordado que la cláusula de salvaguarda se debe pedir a "nivel comunitario".

Por último, Planas ha lamentado que en España no se reconocen ni se valoran los productos agroalimentarios nacionales. "Somos punteros en el sector, pero a veces no nos lo acabamos de creer, uno de los problemas es que el orgullo de nuestra propia identidad es moderado", ha lamentado.