El plan de recuperación de España está recibiendo valoraciones "muy positivas" de Bruselas, según Hacienda

Recalca que el gasto corriente en vacunas está "plenamente justificado"

La directora general de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda, Esperanza Teba Samblás, ha anticipado que el plan de recuperación y resiliencia de España para utilizar los fondos europeos está recibiendo, por ahora, una valoración "muy positiva" por parte de la Comisión europea (CE).

La ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviñó, ya anticipó la semana pasada que el Ejecutivo continúa con su intención de presentar el Plan de Recuperación de forma oficial ante la Comisión Europea antes de que finalice el primer trimestre del año.

Así, a falta de pocos días y según intercambios informales mantenidos con la CE, la directora de los fondos en España ha señalado durante el seminario 'Europa tras el Covid-19, ¿Cómo se reparten los fondos europeos?', organizado por la oficina del Parlamento Europeo en España, que el plan ya cuenta con una valoraciones "muy positivas".

Esta afirmación está en línea con lo asegurado por el eurodiputado de Los Verdes, Ernest Urtasun, (Catalunya en Comú), durante su intervención en el seminario, quien ha apuntado que el plan es "el más avanzado en estos momentos".

A España le corresponden 140.000 millones de euros del Fondo de Recuperación de la Unión Europea, de los que casi 70.000 millones se desembolsarán en forma de transferencias a fondo perdido, mientras que el resto podría solicitarlos en forma de préstamos.

En cuanto a los primeros anticipos que recibirá España, la directora general ha recordado que se prevé percibir el 13% de sus fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, unos 9.000 millones de euros, una cantidad que el secretario general de Asuntos Económicos y G20, Manuel de la Rocha, ya ha dicho que podría llegar en "junio o julio". En el caso del fondo React EU, el anticipo será del 11%.

Así, en 2021 España recibirá esta cantidad del anticipo de forma segura pero no se sabe cuánto más podrá llegar a ser, ya que dependerá también del gasto que certifique el Ejecutivo o los objetivos que se hayan cumplido.

Teba ha recordado que la Conferencia Sectorial general con las comunidades autónomas sobre el fondo ya se ha creado y reunido, por lo que ahora las comunidades autónomas están manteniendo reuniones sectoriales específicas con los ministerios competentes para debatir la distribución de los fondos.

"Si nos esforzamos todos, tanto la Administración Central, como las territoriales y corporaciones locales podemos realmente ser un ejemplo para toda Europa y demostrado que lo hemos conseguido y podemos salir adelante", ha señalado.

En este sentido, la directora ve "fundamental" la aceleración del proceso de vacunación para reactivar la economía, por lo que asegura que el gasto corriente en vacunas está "plenamente justificado".

Durante el seminario, el exministro de Exteriores y actual eurodiputado del PP, José Manuel García-Margallo, ha insistido en el tema de la condicionalidad de cumplimiento para recibir los fondos. En este sentido, ha destacado que, a parte de los requisitos que definen un estado de derecho, el Gobierno español debe considerar reformas como la sostenibilidad de las pensiones y refuerzo del marco presupuestario.

Además, ha recordado que el Ejecutivo deber reforzar, entre otras cuestiones la contratación indefinida, ayudas al desempleo, luchas abandono escolar, ley de garantía de marca.

Por su parte, el líder de Ciudadanos en el Parlamento Europeo, Luis Garicano, ha advertido de que España tiene históricamente un problema "muy grave" de ejecución, al tiempo que ha alertado de los mecanismos de control aprobados por el Gobierno con la intención de agilizar el reparto de fondos.

CRÍTICAS A LA FALTA DE INFORMACIÓN

Garicano ha criticado la creación de un consocio público-privado, con Seat-Volkswagen e Iberdrola, abierto a otros socios, para poner en marcha la primera fábrica de baterías para vehículos eléctricos en España. Este consorcio formará parte del primero de los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) que tiene como objetivo "la transición hacia el vehículo eléctrico y conectado".

El eurodiputado ha criticado la falta de transparencia de este proceso, sin especificarse una convocatoria o la posibilidad de acceder a la misma ventaja a otras empresas del sector. "El proceso sucede porque algunos tienen acceso a gobiernos y números de teléfono de cargos públicos. No me gusta y no me parece que sea de un país moderno", ha recalcado.

En este punto, Urtasun ha replicado a Garicano que "no es justo" decir que el Gobierno "va a dar dinero a dedo", aunque coincide en que hay "falta de información" por parte de algunas administraciones.

ADVERTENCIAS SOBRE EL "LÍO" POLÍTICO EN ESPAÑA

Algunos de los eurodiputados han advertido del impacto de los consecutivos acontecimientos políticos que dan sensación de "inestabilidad" y que afecta a "cómo funciona España" y las divisiones que hay dentro de la sociedad.

Sobre esta cuestión, Garicano ha señalado que el dinero de los fondos no peligra, pero que con una situación así y una sociedad dividida, no se a conseguir gastar el dinero bien, al tiempo que ha criticado que "algunos" no se han dado cuenta de que la Guerra Civil terminó hace casi 100 años.

"El lío político afecta cómo nos ven fuera", ha lamentado el exministro García Margallo, una opinión que no comparte Urtasun, quien asegura que España no supone un problema para Europa en cuanto a inestabilidad política, como ocurre con Italia o Europa del Sur.