Pilotos y auxiliares de vuelo de Ryanair, de huelga este miércoles

Los pilotos y auxiliares de vuelo de la compañía irlandesa de vuelos de bajo coste Ryanair van a hacer una huelga juntos en Alemania mañana, pero la aerolínea todavía no ha dicho cuántos vuelos estarán afectados. El sindicato de pilotos alemán Vereinigung Cockpit (VC) ha convocado una huelga de 24 horas desde el miércoles a las 03.01 horas y hasta el jueves a las 02.59 horas. VC pide a los 400 comandantes y copilotos que estén contratados fijos en Alemania por Ryanair, que secunden la huelga, a la que se van a sumar los auxiliares de vuelo.

Ryanair, que vuela con unos 40 aviones desde once aeropuertos en Alemania, todavía no ha comunicado cuántos vuelos se verán afectados por la acción de protesta, con la que el sindicato quiere lograr aumentos salariales y mejores condiciones laborales para los pilotos. Un tercio de los pilotos de Ryanair no son contratados fijos y no pueden participar en la huelga, por lo que es posible que la compañía opere algunos vuelos. El sindicato del sector de servicios Verdi ha convocado por primera vez una huelga en Ryanair, para los 1.000 auxiliares en Alemania. Ryanair tuvo que cancelar en agosto 400 vuelos por una huelga de pilotos en Alemania, Holanda, Bélgica y Suecia, lo que afectó a unos 55.000 pasajeros.

La compañía irlandesa propuso negociar con un mediador pero el sindicato alemán ha rechazado esta opción porque dice que la dirección quiere que ese mediador sea irlandés y es una persona que no tiene los conocimientos necesarios sobre la legislación en Alemania. Ryanair también ha rechazado los mediadores que ha propuesto el sindicato VC, que hace hincapié en que la dirección de la compañía no ha mejorado su oferta respecto a los salarios y condiciones laborales como pide el sindicato desde el año pasado. "Pese a la clara señal con la huelga a comienzos de agosto, existe una paralización en la mesa de negociación. Esperamos soluciones", dijo el responsable de política salarial de VC, Ingolf Schumacher. "Ryanair intenta dictar sus términos y condiciones por la puerta de atrás. No lo va a lograr", añadió Schumacher.

La compañía ha llegado a algunos acuerdos con los pilotos irlandeses e italianos, pero para el sindicato alemán no son una solución suficiente en Alemania porque carecen de aspectos cruciales como un convenio colectivo sobre salarios y condiciones generales de trabajo en el caso de Irlanda.