Piden no vetar la zona de baja emisión a motos sin etiqueta en Barecelona

MOTOS BARCELONA

La patronal de las motos, Anesdor, ha pedido este martes al Ayuntamiento de Barcelona que no vete el acceso a la zona de bajas emisiones que se creará en la ciudad a aquellas motos que no dispongan de la etiqueta ambiental que otorga la Dirección General de Tráfico (DGT).,En rueda de prensa, el secretario general de la Asociación Nacional de Empresas del Sector de Dos Ruedas (Anesdor), José María Riaño, ha solicitado al consistorio que tenga en cuenta otros criterios, co