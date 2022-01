Piden amparo al Banco de España por la "humanización" del servicio bancario

El anciano valenciano de 78 años que ha recogido cerca de 165.000 firmas por la "humanización" de la atención en las oficinas bancarias pide amparo al Banco de España, que a su juicio tiene la "obligación moral" de tutelar esta petición y entregar las firmas a los presidentes de los bancos españoles.

"Los dirigentes de la banca española deberían tener el corazón de pedernal o de roca galáctica para no ser sensibles a esta petición, que es sumamente pacífica, humana, justa y carente de todo rencor", explica Carlos San Juan en una entrevista a EFE.

Este valenciano de 78 años ha iniciado una petición virtual por la atención humana en las oficinas bancarias para que atiendan a las personas mayores sin trabas tecnológicas y con más paciencia, y ha recogido por el momento cerca de 165.000 firmas en el portal Change.org.

Afirma sentirse apartado por los bancos y triste al ver que se han olvidado de las personas mayores como él, pues ahora casi todo se hace por internet y "no todos nos entendemos con las máquinas".

"No paran de cerrar oficinas, algunos cajeros son complicados de usar, otros se averían y nadie resuelve tus dudas, hay gestiones que solo se pueden hacer 'online'... Y en los pocos sitios donde queda atención presencial, los horarios son muy limitados, hay que pedir cita previa por teléfono pero llamas y nadie lo coge", lamenta.

"Con los procesos de fusión entre entidades se han cerrado de la noche a la mañana decenas de oficinas. Se han instalado cajeros, pero en unos no se puede ingresar, en aquel no se puede sacar... y el persona, al que no culpo, tiene órdenes rígidas de no salir de las sucursales", explica.

Este hombre admite que sufre párkinson y que teclear número o letras en una pantalla le cuesta mucho. "Pero he presenciado otras escenas mucho peores, de mayores llorando, con la cartilla en la mano, que vienen de otras sucursales con dificultades para moverse o que les dicen que venga con su cuidador o su nieto..., que se descarguen una aplicación...", insiste.

"¿Quién puede ir a las 11 de la mañana a acompañar a su padre al banco? Ese tipo de conciliación es dificilísima, imposible, hoy en España. Además, hay gente que vive sola y que quiere valerse por sí misma, y se le niega esa posibilidad".

Carlos lamenta la "homogeneización" de esta conducta "cerrada" por parte de los bancos españoles, mientras "caminas y ves colas en las sucursales".

"A ver si llegamos al corazón de los presidentes de estas corporaciones y que hagan los cambios de forma progresiva, porque contactar con un gestor es imposible. Creo que hemos de vehicular esta petición directamente a través del Banco de España, que tiene la obligación moral de tutelarnos", añade.

Por otra parte, este reclamante insiste en que "estamos ante instituciones -los bancos- con suficientes recursos como para mantener esa atención. Quizá ganen unos millones menos, pero eso es una gota en un océano para ellos".