El PP pide la rebaja del IVA de los alimentos hasta final de año, ante el alza de precios

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha pedido este viernes la rebaja del IVA de los alimentos hasta final de año y bajadas en el impuesto sobre la renta para que tengan más capacidad adquisitiva los que "no pueden llegar a final de mes" por el alza de los precios.

Gamarra ha aludido, en una rueda de prensa, a los datos del IPC del mes de septiembre, que han confirmado un aumento de la inflación del 3,5 por ciento interanual y de 9 décimas más relación a agosto pasado.

"Sin duda alguna, no hay motivos para el triunfalismo del Gobierno de España. Con estos datos, evidentemente no se puede estar contento ni decir que la economía va bien, porque la inflación no se ha moderado", ha subrayado.

Ha precisado que en España los precios empezaron a subir "mucho antes" que en el resto de los países europeos vecinos, de modo que ahora están un 16 % por encima de como estaban cuando Pedro Sánchez llegó al Gobierno.

Estos datos confirman que "la población española se ha empobrecido", porque "no funcionan" las políticas económicas que ha desarrollado Sánchez durante estos años y las que sigue impulsando en funciones.

Al aumento de los recibos de la electricidad y las cuotas de las hipotecas, Gamarra ha sumado el alza de los productos de la cesta de la compra.

Según la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, el precio del aceite se ha disparado el 67 % en un año y el 10 % en relación al mes pasado.

"Está claro que al Gobierno en funciones no le importa que los españoles lleguen a fin de mes. Lo único que le importa y, está quedando claro en estos días, es que los votos que necesita para seguir en La Moncloa le lleguen antes de final de mes", ha concluido.