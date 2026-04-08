El petróleo se desploma tras el acuerdo EE. UU.-Irán y baja de la barrera de los 95 dólares

El precio del barril de petróleo brent ha registrado un desplome superior al 12 % este miércoles, situando su valor por debajo de los 96 dólares. Esta caída abrupta en el mercado de futuros de Londres, según datos de Bloomberg recogidos por EFE, responde al acuerdo de alto el fuego de dos semanas alcanzado entre Estados Unidos e Irán.

A primera hora de la mañana, sobre las 7:00, el precio del brent para entrega en junio bajaba un 12,55 % hasta los 95,53 dólares. El impacto del anuncio fue aún mayor durante la madrugada, cuando el crudo llegó a caer hasta un 16 % tocando un mínimo de 91,70 dólares tras conocerse la noticia.

Un acuerdo para negociar la paz

El anuncio del pacto ha sido realizado por el propio presidente estadounidense, Donald Trump, en sus redes sociales. Trump ha confirmado un acuerdo con Irán para un alto el fuego de dos semanas, tiempo en el que se buscará un acuerdo de paz definitivo en Islamabad (Pakistán). El pacto se basará en un plan de diez puntos presentado por Teherán.

Cumplido y superado todos los objetivos militares"

Según ha explicado Trump, la razón detrás de este giro en la estrategia se debe a haber "cumplido y superado todos los objetivos militares". El mandatario también ha asegurado que la posibilidad de alcanzar un acuerdo de paz "definitivo" con el país persa se encuentra en "una etapa muy avanzada".

Reapertura del estrecho de Ormuz

Como consecuencia directa del cese de hostilidades, el ministro de Exteriores iraní, Abas Araqchí, ha confirmado que será posible "el paso seguro" de buques por el estrecho de Ormuz durante el periodo del alto el fuego. Esta vía es crucial para el transporte mundial de crudo.

La tendencia a la baja no se ha limitado al brent. El petróleo intermedio de Texas (WTI), referencia en Estados Unidos, también retrocede con fuerza un 14,48 % hasta los 94,9 dólares antes de la apertura oficial del mercado. La jornada previa, el mercado ya reflejaba la tensión con una leve caída del 0,46 % en el brent, hasta los 109,27 dólares, a la espera de que venciera el ultimátum de Trump a Irán para reabrir el estrecho.