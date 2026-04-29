Pérez-Pozo, abogada: "No se puede obligar a vender la vivienda a un heredero pero sí se puede forzar una salida legal; si no existe consenso, cualquier heredero puede solicitar judicialmente la división del inmueble"

Hay herencias que no solo reparten bienes, sino también decisiones difíciles. Cuando una vivienda pasa a manos de varios familiares, lo que debería ser un legado puede transformarse en un punto de roces, donde las emociones, los recuerdos y los intereses no siempre miran en la misma dirección.

Y es que recibir una vivienda en herencia entre varias personas puede convertirse en una fuente de conflictos familiares si no existe un consenso sobre su destino. Según explica Carmen Pérez-Pozo Toledano, abogada, fundadora y CEO de Grupo Pérez-Pozo, aunque la primera opción es siempre buscar una solución pactada, como vender la propiedad y repartir las ganancias, la ley ofrece mecanismos para actuar cuando el acuerdo es imposible. En España, ningún heredero está obligado a mantener la copropiedad de forma indefinida.

La vía judicial para forzar la venta

No se puede obligar a vender la vivienda a un heredero pero sí se puede forzar una salida legal" Carmen Pérez-Pozo Abogada

Cuando un heredero se niega a vender, la solución más contundente es acudir a la vía judicial. La experta, Carmen Pérez-Pozo, aclara que, aunque "no se puede obligar a vender la vivienda a un heredero, sí se puede forzar una salida legal". Esto se consigue a través de un procedimiento conocido como división de la cosa común. "Si no existe consenso, cualquier heredero puede solicitar judicialmente la división del inmueble", añade.

En el caso de una vivienda, al ser un bien indivisible, el procedimiento judicial suele concluir con una orden de venta en subasta pública.

El dinero obtenido se reparte entonces entre los copropietarios según su cuota de participación. Sin embargo, esta opción tiene desventajas, ya que el valor que se obtiene por el inmueble en la subasta suele ser inferior al de mercado, y al coste se suman los honorarios de abogado y procurador.

Europa Press Una notaría

Conflictos comunes y otras alternativas

Si no existe consenso, cualquier heredero puede solicitar judicialmente la división del inmueble" Carmen Pérez-Pozo Abogada

Uno de los escenarios más habituales es que uno de los herederos quiera quedarse a vivir en la casa. Para ello, necesita el "consentimiento del resto de copropietarios y, normalmente, debe compensarles económicamente, ya sea pagando un alquiler o comprando sus partes".

Eso sí, si ocupa la vivienda sin acuerdo, los demás pueden reclamar una compensación e incluso iniciar un proceso de "desahucio".

Otro foco de tensión recurrente es el impago de los gastos asociados al inmueble. "Los gastos de comunidad, el IBI, el mantenimiento o las derramas deben ser asumidos por todos los herederos en proporción a su cuota de herencia".

Si uno de ellos no paga, los demás pueden reclamarle judicialmente la deuda. Por otro lado, aunque un heredero puede vender su parte indivisa de la propiedad, en la práctica es una "opción complicada, ya que es difícil encontrar compradores y el precio de venta suele ser inferior a su valor de mercado".

Alamy Stock Photo Una pareja en una notaría

La prevención, la mejor solución

La forma más eficaz de evitar disputas es la planificación. "Un testamento claro y bien planificado es la mejor herramienta de prevención". En él, se puede especificar qué ocurrirá con la vivienda, si se adjudica a una persona concreta, si debe venderse o cómo se compensará al resto de herederos. C"ontar con asesoramiento legal previo es clave para evitar disputas familiares y ahorrar impuestos y gastos innecesarios".

Cuando ya existe la copropiedad pero hay acuerdo, la fórmula legal más eficaz es la "extinción de condominio". Este procedimiento permite adjudicar la casa a uno de los herederos a cambio de una compensación económica para los demás, o bien organizar la venta a un tercero y repartir el dinero. Esta vía suele ser más rápida y menos costosa que el procedimiento judicial.