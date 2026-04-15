Pedro Zarco, abogado: "Si eres funcionario y tienes reconocida una pensión entre 2016 y 2021, puedes cobrar el complemento por maternidad"

El abogado Pedro Zarco ha anunciado, a través de un vídeo en su cuenta de TikTok, que "si eres funcionario y tienes reconocida una pensión entre 2016 y 2021, puedes cobrar el complemento por maternidad". Esta afirmación se basa en una reciente y novedosa sentencia del Tribunal Supremo que permite a los funcionarios hombres cobrar de forma simultánea el complemento por maternidad, incluso si su cónyuge ya lo percibe. La decisión afecta a personal del Estado, militares, personal de la administración y sanitarios con pensión de jubilación, incapacidad permanente o viudedad reconocida en dicho periodo y que tengan dos o más hijos.

¿Por qué es una sentencia novedosa?

La novedad de esta sentencia, según explica Zarco, radica en que, si bien el cobro del complemento por ambos progenitores ya era posible en el régimen general de la Seguridad Social, no se aplicaba de la misma manera para los funcionarios adscritos al régimen de clases pasivas. "Ahora el Tribunal Supremo ha tenido que darle la vuelta a la tortilla para poder permitir el cobro tanto por el hombre como por la mujer", señala el abogado. De esta manera, se equiparan los derechos de ambos colectivos de trabajadores.

Alamy Stock Photo Una jubilada en un balcón en Málaga

El fallo judicial se alinea con la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que en numerosas resoluciones ha considerado que negar este complemento a los hombres constituye una discriminación por razón de sexo. En palabras de Zarco, "negar este complemento al hombre es una simple discriminación por sexo que no debe ser tenido en cuenta a la hora de resolver sobre este tipo de complementos".

Negar este complemento al hombre es una simple discriminación por sexo que no debe ser tenido en cuenta"

Requisitos y cuantías para reclamar

Para poder reclamar este beneficio, los funcionarios deben cumplir tres condiciones clave. En primer lugar, haber accedido a una pensión contributiva (jubilación, incapacidad permanente o viudedad) entre el 1 de enero de 2016 y el 3 de febrero de 2021. Además, es imprescindible tener dos o más hijos, ya sean biológicos o adoptados, antes del momento de la jubilación. Por último, como detallan los dos supuestos que establece la Seguridad Social, la sentencia se aplica a la jubilación ordinaria o anticipada forzosa, excluyendo las jubilaciones anticipadas voluntarias o parciales.

La cuantía del complemento consiste en un porcentaje adicional sobre la pensión mensual. Para aquellos con dos hijos, el incremento es del 5%; con tres hijos, asciende al 10%; y para cuatro o más hijos, se aplica un 15% adicional.

Alamy Stock Photo Jubilado sentado en las escaleras del casco antiguo de Girona

Un derecho retroactivo y sin prescripción

Uno de los puntos más relevantes es que el derecho a solicitar este complemento no prescribe, según ha dictaminado el Tribunal Supremo. Esto permite reclamarlo aunque hayan pasado más de cinco años desde la jubilación. Además, los beneficiarios tienen derecho a cobrar todos los atrasos con efectos retroactivos desde la fecha en que comenzaron a percibir la pensión, lo que en algunos casos puede suponer la recuperación de miles de euros.

El Alto Tribunal también ha aclarado que la compatibilidad es total, por lo que el hecho de que la madre ya lo cobre no anula el derecho del padre. Como ha explicado el experto en pensiones Alfonso Muñoz en COPE, se trata de un derecho individual de cada progenitor. "El Tribunal Supremo no deja lugar a dudas", concluye Zarco en su vídeo de TikTok.

El Tribunal Supremo no deja lugar a dudas"

Para iniciar el trámite, los interesados deben presentar una solicitud formal ante el organismo correspondiente de Clases Pasivas o, en su caso, al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). No es necesario demostrar que se ha sufrido un perjuicio en la carrera profesional por el cuidado de los hijos, basta con cumplir los requisitos mencionados para acceder a este beneficio.