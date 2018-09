El PDeCAT dispuesto a convalidar un Decreto Ley que cambie Ley de Estabilidad

LEY ESTABILIDAD

Madrid, 4 sep (EFE).- El portavoz del PDeCAT en el Congreso, Carles Campuzano, ha señalado al Gobierno que su formación convalidaría un Real Decreto que modificara la Ley de Estabilidad, y ha insistido en que no sería inconstitucional porque el cambio afecta a una parte no orgánica de la Ley.,Campuzano, en declaraciones en el Congreso antes de participar en la Comisión del Pacto de Toledo, ha insistido en que la reforma del artículo 15 de la Ley de Estabilidad afecta al procedimiento y no a su p