PDeCAT avisa que apoyo de Vox a Gobierno en fondos UE puede pasar en Cataluña

El PDeCAT en el Congreso ha avisado de que el apoyo de Vox al Gobierno de coalición para facilitar la convalidación del decreto ley de fondos europeos puede anticipar un posible resultado electoral en Cataluña y ha alertado a los electores sobre estas "geometrías demasiado variables".

"Se aprobará gracias a los votos de Vox (que se ha abstenido) y esto es un 'spoiler' de lo que puede pasa en Cataluña en las próximas elecciones. Hoy lo anticipa y es un mensaje a todos los electores catalanes sobres las complicidades que buscara el PSOE en Cataluña", ha señalado el diputado económico del PDeCAT Ferrán Bel en rueda de prensa en el Congreso este jueves.

Bel ha mostrado su sorpresa por la abstención de Vox y ha ironizado con que las geometrías variables siempre han sido un vector de cualquier Cámara parlamentaria, "pero esta vez ha sido demasiado variable".

"No sé si el Gobierno de Podemos y del PSOE puede aprobar decretos ley con la colaboración de Vox", se ha preguntado, al tiempo que ha justificado el voto en contra del PDeCAT al decreto ley, porque es "centralista" y no hace un reparto transparente de los fondos a las autonomías y Ayuntamientos, además de que ha lamentado que no haya sido negociado.

"Cuando hay colaboración y acuerdo, hay voto afirmativo y, cuando hay decisiones unilaterales, es un voto negativo", ha afirmado.

Por su parte, el diputado de Más País Íñigo Errejón también ha reprochado al Gobierno que primero elabore los reales decretos y después los negocie y ha considerado un "serio aviso" que el decreto de los fondos europeos se haya aprobado con la abstención de la "extrema derecha" y no con el apoyo de los socios progresistas.

Ha explicado que su voto a favor es consecuencia del compromiso del Ejecutivo para poner en marcha un plan piloto de ayudas a empresas que reduzcan la jornada laboral a cuatro días, pero ha sido muy crítico con el texto y con el papel del Ejecutivo.

"Su orientación de cómo gestionar los fondos europeos debe corregirse porque le gusta más a los reaccionarios que a una buena parte de los socios de la investidura", ha reprochado Errejón, que pide al Gobierno que reflexione.

"El Gobierno más progresista de la historia gobierna como gobernaba Rajoy: sin preguntar nada ni consensuar nada y llevándonos el día antes al cuento de Pedro y el lobo, que viene la derecha, vótame favor", ha censurado por su parte también Joan Baldoví, de Compromìs. Y ha advertido: "Algún día como Pedro y el lobo vendrá el lobo".