Patronal y sindicatos se emplazan al 9 de marzo para avanzar pacto salarial

Patronal y sindicatos se han emplazado al próximo 9 de marzo para avanzar en la negociación del acuerdo salarial después de que en la reunión de este jueves hayan analizado la repercusión de la invasión rusa de Ucrania en la economía y su impacto sobre la inflación.

En declaraciones a los medios, la secretaria de Acción Sindical y Empleo de CCOO, Mari Cruz Vicente, ha explicado que en esta primera reunión se han concretado los temas a abordar en el que sería el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC).

En concreto, han coincidido en desarrollar la formación, digitalización, de las transiciones energéticas y de aquellos aspectos que la reforma laboral deriva a la negociación colectiva.

No obstante, la urgencia que las partes ven para alcanzar un acuerdo podría obligar a posponer para un fase inmediatamente posterior otros contenidos que no pueden resolverse en unos pocos días o semanas.

Se trataría de cuestiones como el trabajo a distancia, los planes de igualdad, la desconexión digital, la estabilización de la contratación y la puesta en marcha de sistemas alternativos de adaptación de jornada, entre otros, según CCOO.

"El tema más conflictivo, como era de prever, es el tema relacionado con los incrementos salariales y aquí bueno, lo que nos hemos limitado es a cambiar impresiones", ha explicado Vicente, sin entrar a "analizar porcentajes o cifras concretas" de subidas salariales.

A FAVOR DE UN PACTO DE RENTAS, PERO CON DIFERENCIAS

Las partes coinciden en la necesidad de lograr cuanto antes un pacto de rentas, aunque con diferencias respecto a la subida salarial a pactar en este acuerdo, que sirve de recomendación para el resto de las unidades de negociación.

Fuentes de UGT han explicado a los medios que es necesario que los trabajadores recuperen la pérdida de poder adquisitivo que han sufrido en los últimos años y que se tenga en cuenta la inflación actual, por lo que ya anunciaron que acudirían a la mesa de negociación con una propuesta de subida salarial del 5 %.

El sindicato que lidera Pepe Álvarez ve conveniente "un acuerdo que dé seguridad y garantías de estabilidad en los momentos difíciles que se están viviendo en España y en el contexto internacional" y abogan por "un pacto de rentas".

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha reconocido este jueves en un acto "plantear ahora subidas de un 6 %, un 7 % o un 8 % no es muy realista en este momento", pero ello no significa que "nos resignemos a que los trabajadores vayan a tener pérdidas de poder adquisitivo. Por ahí no podemos pasar".

"Podemos ir con una posición razonable para 2022 siempre y cuando para el ciclo de vigencia del AENC se incorporen cláusulas de garantía salarial en los convenios, ha añadido.

Por su parte, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha apelado también por "un pacto de rentas" pero desde la contención, ha considerado que la propuesta de subida sindical "no es razonable" y ha señalado que "con acuerdo o sin acuerdo, esto debería estar cerrado antes del 30 de marzo".

Fuentes de la patronal de las pymes Cepyme han explicado a Efe que es necesaria la contención y la moderación, así como tener en cuenta la situación económica y productividad de las empresas y sabiendo que las consecuencias económicas del conflicto bélico en Ucrania son "incalculables".

Asimismo, han señalado que la negociación colectiva tiene "la capilaridad suficiente para contemplar la realidad de cada sector", de forma que el acuerdo debe recoger "pautas generales" recogiendo "todas las realidades y todos los sectores, no sólo los que destacan favorablemente".

Estas fuentes han recordado que algunas empresas y sectores que son productivos han pactado "fuertes subidas de salarios por encima incluso de la inflación". EFE

