La patronal del juego ve incompatible abrir locales con máximo de 50 personas

El Consejo Empresarial del Juego, Cejuego, ha apuntado que es "incompatible" para la apertura de casinos y bingos que las salas de juego puedan abrir con un aforo del 50 %, pero sin superar nunca las 50 personas en su interior, incluyendo el propio personal.

Según ha señalado el director general de Cejuego, Alejandro Landaluce, en un comunicado, en muchos casos las plantillas de casinos y bingos es superior a ese número de 50 personas.

"No entendemos que se aplique al juego una restricción de 50 personas, independientemente del aforo de la sala, por ser una medida que no atiende a razones sanitarias y que no se aplica en otras actividades similares al juego", ha señalado Landaluce.

Ha precisado que si no se pueden abrir los casinos y bingos, al sector le resulta "sumamente difícil" poder reactivar el empleo y sacar de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) a sus empleados que llevan sin trabajar desde el pasado mes de marzo cuando se decretó el estado de alarma por la pandemia del coronavirus, lo que conllevó el cierre de las salas.

Asimismo, Landaluce ha apuntado que es difícil explicar a los trabajadores que tienen que seguir en un ERTE "mientras ven como en otros sectores de similares características ya están trabajando".

Landaluce ha mostrado también la queja del sector por no poder abrir los locales de juego hasta la fase 3 de la desescalada tras el confinamiento por el Covid-19.

En este sentido, ha dicho que la desescalada "se está realizando de forma discriminatoria" y el sector del juego se siente "perjudicado".

En su opinión, tal y como recoge el BOE del pasado sábado 30 de mayo, la apertura de locales de juego se ha retrasado a la fase 3, "a pesar de ser una actividad de ocio con baja concentración de aforo similar a la de los bares y otros establecimientos comerciales de índole minorista que han podido retomar su actividad".

Además, el sector ha denunciado un trato discriminatorio frente a la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (Selae), cuya actividad ya está permitida. EFE