Paso atrás en las Bolsas y estabilidad en la deuda tras el fragmentado arco político que dejan las urnas

Los inversores vuelven sus ojos hacia el trabado panorama político que, una vez más, ha surgido de la urnas. La evolución de los mercados en el corto plazo dependerá de cuánto se tarde en alcanzar pactos para la formación de gobierno. De momento, no hay señales de nerviosismo, a pesar de que el panorama político continúa muy empantanado y con pocos visos de que la cosa mejore sustancialmente. Los mercados reaccionarían negativamente a un gobierno con participación activa de UP en la toma de decisiones, ya que podría forzar un aumento de los impuestos a la banca, una mayor presión a las empresas energéticas y un incremento excesivo del gasto, entre otras medidas. Pero parece que ese peligro se aleja. En general, los mercados darían por bueno un gobierno socialista en minoría con pactos puntuales de gobierno con otros partidos moderados. Hoy la Bolsa abre con tendencia a la baja. La caída es de similares proporciones a las plazas vecinas. El índice Ibex 35 retrocede un 0,4 por ciento, hasta 9.350 puntos.

La prima de riesgo de España se mantiene estable en 65 puntos básicos, con la rentabilidad de los bonos a diez años en el 0,38 por ciento, que es como cerró el pasado viernes. En abril, cuando se produjeron las anteriores elecciones, el diferencial entre los bonos españoles y los alemanes superaba los cien puntos básicos, con la rentabilidad del bono de referencia a diez años en el 1 por ciento. Los analistas de JP Morgan creen que la prima de riesgo de España podría reducirse a poco más de 50 puntos básicos si se consigue pronto la formación de gobierno. La enorme fragmentación del arco parlamentario complica de forma notable esa posibilidad, pero no hay que descartarla.

Hoy los mercados tienen otras preocupaciones. El presidente Trump ha enfriado los ánimos en las últimas horas al señalar que no está acordada una eliminación progresiva los aranceles que se han impuesto mutuamente China y Estados Unidos durante su enfrentamiento comercial. Curiosamente, el ministerio chino de Comercio dijo la semana pasada que sí se había llegado a un acuerdo para la reducción progresiva de aranceles. Hoy Pequín asegura que no hay novedades en este terreno. Pero el acuerdo todavía no se ha firmado, por lo que todavía existe margen para las sorpresas. Si se redujera esta incertidumbre se reactivará el comercio mundial y se recuperará la actividad económica. Estados Unidos decidirá el miércoles si impone aranceles al sector automovilístico europeo. Una referencia muy importante. Hoy es jornada festiva en Estados Unidos, día del Veterano, lo que deja sin esta referencia a los demás mercados.

En los próximos días se van a publicar numerosos e importantes indicadores macro económicos. En la zona euro el jueves se conocerán las cifras de empleo y las de PIB. Los analistas creen que la economía de la eurozona ha crecido en el tercer trimestre a un ritmo del 1,1 por ciento, sin variaciones respecto al trimestre anterior. En Alemania la actividad económica seguramente se ha mantenido en negativo. La locomotora de Europa se encuentra en recesión. Hoy se ha conocido que los precios a la producción en Alemania se han reducido una décima en octubre, frente a una contracción del 0,4 por ciento en el mes anterior. El viernes se conocerá el IPC de al eurozona. Se espera que la tasa anual se mantenga en el 0,7 por ciento.

El miércoles, desde Estados Unidos llegará el dato de IPC. Los analistas esperan que la inflación se mantenga en el 1,7 por ciento en aquel país. También en EEUU el viernes se conocerán la balanza comercial, las ventas al por menor y la producción industrial. Son todas referencias de gran calado. Dentro de casa, el jueves se publica el dato de IPC de octubre. Los expertos pronostican que la tasa anual de inflación se mantendrá en el 0,1 por ciento. A lo largo de la semana desde el Reino Unido llegarán la balanza comercial, las cifras de empleo y las de inflación. Hoy se conocerán el aquél país la producción industrial y el dato de PIB del ultimo trimestre.