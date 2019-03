El Parlamento Vasco suspende el pleno por falta de quorum debido a la huelga

(Actualiza la NA5013)

La falta de quorum en el Parlamento Vasco por la ausencia en la Cámara de la mayoría de las parlamentarias con motivo de la huelga feminista convocada este viernes ha provocado la suspensión del pleno de control programado.

La Cámara de Vitoria tiene 75 escaños ocupados por 40 parlamentarias y 35 parlamentarios y el reglamento, en su artículo 63, establece que el Pleno se entenderá válidamente constituido cuando estén presentes la mitad más uno de sus miembros, es decir, 38 representantes.

A las 9.30 horas estaba convocado el arranque del pleno al que no han acudido las 36 parlamentarias del PNV, EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PSE-EE, que se han sumado a la huelga, mientras que las 4 del PP, partido que se ha desmarcado de los paros, sí que estaban sentadas en sus escaños.

A las 36 ausencias de mujeres se han sumado las de 8 parlamentarios de distintos partidos por distintos motivos, entre ellos el portavoz del PP, Borja Sémper, que no ha acudido al pleno por causas de enfermedad, con lo que no habido quorum para que se celebre el pleno.

Ante la ausencia de la presidenta del Parlamento, Bakartxo Tejería, parlamentaria del PNV, el vicepresidente segundo de la Cámara, el socialista Txarli Prieto, ha comunicado la suspensión del pleno por falta de quorum.

Sí que estaban presentes el lehendakari, Iñigo Urkullu, y consejeros de su Gobierno y no han entrado en el salón de plenos las consejeras, que han vaciado este viernes su agenda pública.

Solo la titular de Desarrollo Económico y Infraestructuras, Arantxa Tapia, seguirá con su actividad pública por encontrarse en Estados Unidos en una visita de carácter económico y empresarial, aunque tendrá algún "gesto" de apoyo al 8 de marzo.

Esta es la primera vez en que una huelga obliga a suspender un pleno del Parlamento por falta de quorum, aunque sí hay precedentes de cinco sesiones que a finales de 2001 no pudieron llevarse a cabo por la ausencia de parlamentarios debido a diferencias con la forma de votar las enmiendas a la totalidad de los presupuestos.

Como los parlamentarios no tienen derecho a la huelga no se les descontará dinero de la nómina, pero las mujeres que no han acudido al pleno han anunciado que destinarán la cantidad correspondiente a distintas causas.

Las del PNV y PSE lo donarán a asociaciones en defensa de los derechos de las mujeres, las de EH Bildu lo distribuirán entre las trabajadoras de la formación que secunden el paro para que pierdan el menor dinero posible, y las de Elkarrekin Podemos se lo darán al movimiento feminista de Euskal Herria.