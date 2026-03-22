Paola, camarera: "Puedes empezar en 1.000 euros y llegar a 1.600, pero es un trabajo muy sacrificado"

El debate sobre los salarios en la hostelería española está sobre la mesa, y una de las voces que ha arrojado luz sobre el asunto es la de Paola, una camarera que ha compartido su experiencia real desde que llegó a España. A través de su testimonio, detalla cuánto se puede ganar realmente en el sector, un dato que genera un enorme interés. Su historia comienza como la de muchos inmigrantes, encontrando en la hostelería su primera oportunidad laboral, un punto de partida que, aunque duro, le ha permitido construir una nueva vida.

Los inicios: un sueldo para empezar

Paola explica que la hostelería es a menudo la primera puerta que se abre para quienes empiezan de cero en un nuevo país. "Es un centro donde siempre hay movimiento, donde constantemente están buscando personal", señala. Sin embargo, los comienzos suelen ser económicamente modestos. Según su experiencia, un ayudante de camarero sin experiencia puede empezar con un sueldo que ronda los 1.200 o 1.300 euros. Ella misma lo vivió, aceptando un trabajo que no era el de sus sueños pero que le permitió dar sus primeros pasos.

"La cruda realidad es que cuando emigras, te toca aceptar trabajos que no son el que tú soñabas, pero son los que te van a permitir ir dando pasitos hasta llegar a donde quieres", confiesa la trabajadora. Para ella, en ese momento inicial, lo más importante no era la cuantía del salario, sino "el poder empezar a hacer algo", sentando las bases de su futuro profesional y personal en España.

La fórmula para ganar más de 1.600 euros

Con el tiempo y la experiencia, la situación económica puede mejorar notablemente. Paola apunta que en restaurantes de mayor nivel, un camarero con más rodaje puede alcanzar salarios de entre 1.500 y 1.600 euros. No obstante, el sueldo final depende de múltiples factores como el tipo de restaurante, la ciudad, la cantidad de horas trabajadas y, sobre todo, el rango y las responsabilidades asumidas. En su caso, tras cuatro años en el sector, ha logrado acceder a puestos mejor remunerados.

Paola, camarera

Considero que es uno de los trabajos peor valorados y peor pagados que pueden existir"

A pesar de la posibilidad de mejora, Paola es muy clara sobre la dureza del oficio. Aunque se trabaje en un buen lugar con un salario por encima de la media, "considero que es uno de los trabajos peor valorados y peor pagados que pueden existir". El esfuerzo es una constante innegociable. "La hostelería es un trabajo muy intenso", afirma, describiendo una rutina de turnos partidos, fines de semana y festivos ocupados, y un agotamiento físico y mental considerable.

Sin embargo, también destaca el crecimiento personal que conlleva. La disciplina, la organización y, especialmente, el trato con el público, forjan un carácter resiliente. "Te llena poco a poco de una paciencia que hace dos años atrás no tenía", admite. Este aprendizaje es una de las grandes recompensas no económicas del sector.

Alamy Stock Photo Camarera llevando una bandeja con bebidas, imagen de archivo

El cambio de mentalidad: la clave para prosperar

Un punto de inflexión en su carrera fue cuando dejó de ver la hostelería como "algo temporal". Este cambio de perspectiva la impulsó a buscar mejores oportunidades. "Si ya vas a trabajar en una rama que es bastante explotadora, pues vamos a llevarlo al máximo nivel, vamos a buscar el mejor lugar para trabajar y en el que mejor paguen", razona. Esta nueva mentalidad la llevó a salir de un empleo donde estaba mal pagada y poco valorada.

El mejor consejo que te puedo dar es no te conformes"

Su apuesta tuvo recompensa. En su trabajo actual, entró como ayudante de camarera y en solo tres meses ascendió a jefa de rango, para más tarde convertirse en metre. "Me han dado la oportunidad de aprender un montón, de superarme y de escalar tres rangos", celebra. Este progreso no solo ha repercutido positivamente en su economía, sino que le ha proporcionado conocimientos que le aseguran no tener que "volver atrás".

Por ello, su principal recomendación es clara: "El mejor consejo que te puedo dar es no te conformes". Anima a otros profesionales a no estancarse en su zona de confort, a prepararse, estudiar, aprender idiomas y aplicar a buenos sitios sin miedo, incluso sin tener toda la experiencia. "Demuestra que puedes ser el mejor", aconseja, subrayando la importancia de la proactividad y las ganas de aprender, algo que, según ella, "es lo que los jefes más agradecen".