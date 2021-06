La pandemia deteriora el valor de los grandes clubes de fútbol europeos

El valor de los 32 mayores clubes de fútbol europeos se ha reducido, grosso modo, un 15 por ciento tras un año y medio de estadios vacíos por la pandemia. El valor total de los grandes equipos se ha contraído en ese periodo en más de 6.000 millones de euros, hasta un total de 33.000 millones. Solo siete de ellos dieron beneficios el año pasado, frente a los veinte que lo hicieron en el anterior ejercicio. Son datos de la consultora KPMG.

El Rel Madrid es el club más valioso. En segundo lugar se sitúa el Barcelona, que ha adelantado al Manchester United. Los tres han bajado de los 3.000 millones de euros de valor que tenían antes de la pandemia de coronavirus. De los tres mayores, solo el Manchester cotiza en Bolsa. En el último año sus acciones han bajado de 20 euros a 15.

Sin apenas público en las gradas, el negocio del fútbol no puede sostenerse. No se venden entradas, ni se da salida a la comercializacion de camisetas. Los derechos de retransmisión de partidos ayudan, pero no bastan para mantener las costosa maquinaria de los grandes.

Pero quizá esta situación esté a punto de cambiar a mejor. Pronto, con permiso de la nueva cepa india de coronavirus, los estadios volverán a ser algo parecido a lo que fueron. Pronto, tras los programas de vacunaciones, los campos de fútbol volverán a ser ruidosos, coloristas y bulliciosos.

Mientras el mundo del balón se recupera, los clubes necesitan restañar heridas y detener la sangría de ingresos. Así que casi todos lo clubes más importantes han comenzado a buscar salidas y a poner en marcha su ingeniería financiera. La Juventus de Turín por ejemplo, prepara una ambiciosa ampliación de capital de hasta 400 millones de euros. Necesita recomponer sus cuentas muy deterioradas por la caída de ingresos tras un año largo de pandemia.

Recientemente la Juve se ha visto también muy presionada por los malos resultados deportivos. También en otras ocasiones las acciones del club de Turín han sufrido en Bolsa, como cuando fue eliminada de la Champions. Al día siguiente sus acciones cayeron. Hoy sus acciones cotizan a 0,73 euros. Hace dos años su precio era el doble, más de un euro y medio. Por el contrario, la Juventus se disparó en la Bolsa de Milán hace unos años tras el fichaje de Cristiano Ronaldo. Veremos que ocurre ahora que parece que el astro portugués podría abandonar el equipo de Turín.

El reciente intento de crear una Super Liga de fútbol en Europa, una iniciativa abanderada por el Real Madrid, buscaba el mismo fin. Sanear las cuentas de los grandes equipos. De haber alido adelante ese proyecto los miembros fundadores de esta nueva competición sehubieran repartido 3.500 millones de euros, además de otros 4.000 millones de ingresos por los derechos de retransimisión de los partidos. Finalmente, como se sabe, la iniciativa no cuajó. Pero ahí queda la preocupación del sector futbolero por la depauperada situación en la que se encuentran las cuentas.