Page exige al Gobierno desbloquear la retención de entregas a cuenta

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha exigido este jueves al Gobierno que salga o bien de una posible investidura o bien de unas nuevas elecciones generales, que desbloquee urgentemente la retención de las entregas a cuenta a las comunidades autónomas.

En declaraciones a los medios de comunicación antes de iniciar una visita al futuro Hospital General Universitario de Toledo, García-Page ha advertido de que "está en riesgo el estado del bienestar social" y, pese a que no existen las "sombras" que había en 2007 y 2008 por la crisis, "eso no quita que no haya estrangulamientos posibles en el medio y largo plazo en la sanidad y la educación", ha alertado.

Por tanto, ha destacado que Castilla-La Mancha necesita de la financiación del Estado, que no tiene por qué ser mayor sino la que prevé la ley, y ha manifestado a este respecto: "La retención de las entregas a cuenta no sé si es un problema de cuentas o de cuentos, pero tiene arreglo".

En este sentido, ha emplazado también al Ejecutivo central a hacer las modificaciones legales y precisas para que esto "no esté al pairo del capricho de ningún gobierno o coyuntura presupuestaria".

En todo caso, ha dicho que se trata de un problema de aplicación de la legislación financiera y que los fondos que está reclamando la comunidad autónoma "llegarán mañana o pasado mañana, pero van a llegar", ha sentenciado.

"Hay unos criterios y no puede haber ningún filibusterismo político ni ninguna trampa legal; al final el dinero tiene que venir", ha reiterado, al tiempo que ha abogado por que ese montante económico también se actualice cada año.