Page asume que los fondos europeos no se repartirán por territorios

El presidente de Castilla La Mancha, Emiliano Page, se ha mostrado hoy de acuerdo con la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, en que el reparto de los fondos europeos Next Generation, de los que su región espera recibir 1.412 millones de euros, no debe ser territorial.

El reparto no se debe hacer en términos territoriales, sino económicos y sociales, se debe hacer por la capacidad de los proyectos de cada comunidad para transformar la economía y generar empleo a largo plazo. Además, las comunidades autónomas tendremos que ir de la mano del sector privado, ha asumido Page.

Calviño ha recibido en la sede del ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, del que es titular, al presidente castellanomanchego, para avanzar en la gestión de los citados fondos. La reunión se ha extendido durante aproximadamente hora y media y ambos han coincidido en valorar su resultado.

El encuentro, que forma parte de una serie de reuniones que viene celebrando Calviño con los presidentes autonómicos -siempre con esta misma agenda-, ha servido, según la vicepresidenta, para identificar mejor los ámbitos en los que Castilla La Mancha puede incorporarse a las líneas estratégicas diseñadas por el Gobierno para la ejecución de proyectos financiados por la UE.

En el caso de la región de Page, esos ámbitos son el hidrógeno verde, el sector agroalimentario y el aeronáutico, ha señalado Calviño.

La ministra me ha dejado claro que no hay una distribución territorial de los fondos, cosa que comparto, porque los fondos no tienen que servir para tapar baches, sino para cambiar el modelo productivo", ha explicado.

"Debemos considerar el mapa económico del país y ver fortalezas y debilidades, siempre con un cierto margen de competencia entre las autonomías, en esto no hay un derecho previo por población o por renta, ha añadido Page, que se ha mostrado agradecido a la ministra por su receptividad.

España es el segundo país europeo, tras Italia, que más fondos de recuperación va a recibir de la UE, y esto es un éxito que parece mentira que no celebremos, porque es resultado de un inmenso esfuerzo de trabajo. Espero que nadie vaya a Europa a torpedear, ha añadido, antes de cifrar en torno al 40% el porcentaje de la inversión de los próximos años en su región que estará relacionada de un modo u otro con los fondos Next Generation.

Es la gran oportunidad, tras los fondos de cohesión de los años 80, la segunda gran oportunidad que Europa le ofrece a España, ha abundado.

En Castilla La Mancha tenemos cuatro o cinco sectores estratégicos: automoción, proyectos de enorme importancia vinculados a la economía circular, la energía limpia y, desde luego, el sector agraolimentario. Tenemos mucho que ganar, ha añadido. EFE

ftv/fg