Padura: Cuba es mi alimento y de ahí sale la inspiración de todos mis libros

El periodista, guionista y escritor cubano Leonardo Padura asegura que su país natal y donde reside, Cuba, es su "alimento" y que de ahí sale la inspiración de todos sus libros.

En una entrevista con Efe antes de presentar su última novela "Como polvo en el viento" en la Fundación Comillas y de participar en una mesa redonda sobre el libro "La escritura de Leonardo Padura, explica quiere escribir sobre Cuba, sus conflictos, las realidades, sueños, desengaños y lo que piensa y vive la gente "en el idioma cubano".

"Mi idioma es el cubano a pesar de que también esto es una lengua común que nos comunica a todos los iberoamericanos, pero escribo en cubano y Cuba es mi alimento", afirma de su inspiración para escribir novelas.

Padura, conocido por sus novelas policíacas del detective Mario Conde y que en 2015 recibió el Premio Princesa de Asturias de las Letras convirtiéndose así en el primer cubano receptor de este premio, afirma que sacar una novela en mitad de una pandemia tuvo un elemento "positivo".

El autor de la novela "El hombre que amaba a los perros" (2009) explica que, a pesar de no poder viajar y estar confinado, pudo ofrecer muchas más entrevistas y presentaciones a través de plataformas digitales, algo que "funcionó bastante bien".

Y es que Padura publicó a mediados de 2020 "Como polvo en el viento", que él mismo define como una diáspora del cubano que tiene que ver con la permanencia de sus compatriotas en la isla, con el sentimiento de pertenencia y la importancia de la amistad.

"Es una novela coral donde hay varios personajes importantes, algunos de ellos con más protagonismo, y tres de ellos mujeres; fue un desafío trabajar con tres personas en femenino", señala, y detalla que esa obra recorre 25 años de la historia de su generación.

Aunque ha apuntado que es una novela "contemporánea" que empieza en 1989 y termina en 2016, de alguna manera también la califica como histórica ya que hace una crónica, un análisis y una reflexión sobre el destino de una generación de cubanos, la suya.

"Como polvo en el viento" cuenta la historia de un grupo de amigos que ha sobrevivido a un destino de exilio y dispersión, que recorren el sur de Florida, el noroeste de Estados Unidos, Madrid, Barcelona, Francia, Buenos Aires, Puerto Rico, más de medio mundo con unos personajes que siempre parten y regresan a Cuba.

Sobre el libro "La escritura de Leonardo Padura", que el Instituto Cervantes ha publicado el año pasado dentro de su colección de estudios críticos e investigaciones académicas, Padura ha asegurado que es "muy importante" que lo haya publicado una institución de ese nivel en España y que abra una colección con este libro, que ya está anunciado que tendrá un segundo.

"Es un libro que voy leyendo poco a poco porque me voy sorprendiendo con los análisis que hacen los estudios sobre mi trabajo, que a veces uno descubre cosas que no se imaginó que había hecho y que a veces, incluso, no tuvo intención de hacer y ahí están", considera.