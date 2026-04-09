Pablo: "Vivo en una autocaravana y trabajo en Suiza como camarero, son 42,5 horas a la semana, pero lo mejor son los dos días libres"

El estilo de vida nómada se abre paso como una alternativa para muchos jóvenes. Es el caso de Pablo, un español que ha decidido cambiar un alquiler convencional por la vida sobre ruedas. "Vivo en una autocaravana y trabajo en Suiza como camarero, son 42,5 horas a la semana, pero lo mejor son los dos días libres", explica. Su día a día, junto a su perra Bellota, ha ganado popularidad a través de su cuenta de TikTok, donde muestra que otro modo de vida es posible.

La decisión de Pablo no es un caso aislado, sino que responde a una tendencia creciente entre quienes buscan alternativas al elevado coste de la vivienda. Cada vez más jóvenes exploran esta opción para esquivar los altos precios del alquiler, como demuestran las historias de David Lara, que con 22 años también planea vivir en una autocaravana, o la de Miriam, que con 23 años ya ha experimentado el ahorro que supone.

Una rutina muy organizada

Para Pablo, la clave para compaginar su trabajo con la vida en una autocaravana es la organización. Sus jornadas laborales de 42,5 horas semanales se estructuran en turnos partidos, que pueden ser intensos. Sin embargo, su rutina está pensada para equilibrarlo todo. Antes de empezar su turno, da un largo paseo en bici con Bellota para que ella "descargue energía y se quede tranquila en la autocaravana".

Autocaravana y paisaje

Una vez en el restaurante, un café es "imprescindible para arrancar", comenta. La logística también incluye estar pendiente de las comidas y los tiempos de su perra entre turno y turno. Al terminar la jornada, vuelve a la autocaravana para atender a Bellota, como se ve en la secuencia en la que le prepara la cena.

Vivo en una autocaravana y trabajo en Suiza como camarero"

Dos días de libertad absoluta

Pero la verdadera recompensa a su esfuerzo llega con sus dos días libres. Es en ese momento cuando Pablo y Bellota arrancan la autocaravana y se lanzan a explorar los paisajes de Suiza. Durante 48 horas, la rutina desaparece y la libertad se convierte en la única norma.

Alamy Stock Photo Un pequeño callejón en el casco antiguo de Zúrich, Suiza

El propio joven lo describe como un momento mágico en el que no existen las obligaciones. "Son 48 horas de libertad absoluta donde el despertador no existe y el paisaje es nuestra única oficina", asegura. Es la esencia de su elección: un trabajo que le permite vivir y dos días para disfrutar de la vida sin ataduras.

Son 48 horas de libertad absoluta donde el despertador no existe y el paisaje es nuestra única oficina"