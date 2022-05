La OTAN, sobre Eurovisión: "Ucrania no solo ha logrado un triunfo musical, sino una importante victoria moral"

La OTAN ha expresado este domingo su enhorabuena a Ucrania por su triunfo el festival de Eurovisión 2022, asegurando que es una muestra del apoyo "inmenso" de los europeos en plena agresión rusa contra el país.

Así se ha expresado el secretario general adjunto de la OTAN, Mircea Geoana, en declaraciones antes de la cumbre informal de ministros de Exteriores de la OTAN en Berlin, donde se discutirá la coordinación del apoyo a Ucrania.

