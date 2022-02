Organizaciones de mayores se unen para reclamar mejor atención a la banca

La iniciativa del jubilado valenciano Carlos San Juan, que inició una campaña por una mejor atención a las personas mayores en las oficinas bancarias, ha recibido este jueves el apoyo de varias organizaciones de la tercera edad, entre ellas la de Edad Dorada. Mensajeros por la Paz, que dirige el padre Ángel García.

San Juan se ha entrevistado en Valencia con el director de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA), Javier García, el presidente de la Federación de Organizaciones de Mayores de la Comunidad Valenciana (FOMCOVA), el responsable del Consejo valenciano de personas mayores, Miguel Jordá, y la presidenta de la sociedad valenciana de geriatría, Sacramento Pinazo, entre otros.

Todos estos colectivos han apoyado su iniciativa que le ha llevado a conseguido más de 560.000 firmas, que serán entregadas el próximo 8 de febrero a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Economía, Nadia Calviño.

Según ha explicado Javier Pérez, estas asociaciones, que representan a 5,5 millones de personas mayores de 65 años en España, se han comprometido luchar por la solidaridad intergeneracional, "porque los problemas que sufrimos hoy - ha dicho- los sufrirán otros dentro de poco".

"Estos días hemos conocido los beneficios de dos grandes bancos, no nos pueden decir que no pueden destinar una parte de ese dinero a mantener oficinas abiertas en unos horarios más amplios o a ofrecer servicio en el ámbito rural, no pueden ganar dinero a base de machacar a la gente", ha agregado.

La presidenta de la sociedad valenciana de Geriatría, Sacramento Pinazo, ha citado informes de la Unión Democrática de Jubilados y Pensionistas que indican que en 2019 el 76,9 % de los mayores de 65 no eran usuarios de la banca en línea, la mayoría mujeres.

"El problema es especialmente grave en el ámbito rural, donde los mayores han de depender de terceros para cobrar sus pensiones, se arriesgan a sufrir robos. Se está vulnerando al derecho a la autonomía personal, es una forma de maltrato a nuestros mayores".

Ha agregado que "el perfil mayoritario de los no usuarios de la banca digital son mujeres de 70 o más, viudas, que viven solas y tienen un bajo nivel formativo, poco diestras en el ámbito digital, que no pueden pagar la conexión a internet con sus pensiones y que tampoco pueden cambiar el móvil cada dos o tres años".

El promotor de esta reivindicación en la plataforma Change.org, Carlos San Juan, ha recordado que en las últimas semanas ha recibido la llamada del secretario general del Tesoro, Carlos Cuerpo, y del gobernador del Banco de España, Pablo Hernández, con quien pudo departir durante 45 minutos.

El padre Ángel, por su parte, ha dicho que "necesitamos de verdad que nos atiendan, Carlos ha dado en la clave y por eso venimos a apoyar esta causa. No nos conformamos con la recepción de la ministra y por eso pedimos que la gente siga firmando, vamos a llegar a un millón o dos de apoyos".