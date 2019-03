Ordóñez: El descuento en la ops fue bueno para accionistas y contribuyentes

El exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez ha asegurado este lunes en el juicio por la salida a bolsa de Bankia que el descuento -del 75 %- en el precio de la ops fue bueno tanto para los pequeños accionistas, que pudieron adquirir mayor cantidad de acciones, como para los contribuyentes.

A los accionistas que fueron a comprar acciones en el momento de la salida a bolsa, ha explicado, "la rebaja del precio es algo que les favoreció, ya que obtienen una mayor cantidad de títulos a menos precio".

Sí que es algo que debía preocupar a BFA y a las cajas de ahorros que dieron origen a Bankia, "pero a los efectos que nos importan, sobre los accionistas, esto les favorece, y a mi me interesaba que saliera bien, y en mi opinión sale bastante bien".

Y esto, ha añadido, "es bueno también para los contribuyentes, ya que todo lo que pongan los accionistas privados no engañados es bueno para los contribuyentes".

De hecho, el del precio de la salida a Bolsa es un tema "que no me interesaba especialmente", algo que era competencia de BFA pero no del Banco de España, que "no entraba en ese detalle ni le daba gran relevancia".

Lo que si fue relevantes es que se consiguieron más de 3.000 millones de euros mediante "una operación interesante que cumplía la ley".