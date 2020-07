Oposición ve medidas cortas vivienda y critica se amplíe concesión autopistas

El real decreto-ley de medidas en materia de transporte y vivienda para paliar los efectos de la crisis del coronavirus, debatido este martes en el Congreso, ha recibido esta martes las críticas de varios grupos de la oposición por considerar sus medidas insuficientes para frenar los desahucios o por extender las concesiones de la explotación de autopistas.

Este texto, que ha defendido el ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, prorroga hasta finales de septiembre la prohibición de los cortes de suministros básicos, los aplazamientos del pago o condonación de alquileres, la moratoria en el pago de hipotecas y créditos por la crisis del COVID-19, y establece medidas de apoyo al transporte por más de 1.770 millones de euros.

El diputado del PP Andrés Lorite, aunque no ha explicitado el sentido del voto de su grupo en la votación de la convalidación que tendrá lugar mañana, y ha afirmado que es una norma "sin rumbo y sin ambición".

Ha señalado que sólo introduce como medidas de control sanitario en el transporte aéreo las recomendaciones de la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA) y "algo tan poco riguroso" como el control visual del pasajero, pero no se aborda la reducción de las tasas de Aena por aterrizaje y estacionamiento, ni de Enaire por navegación.

Asimismo, ha criticado que al sector del taxi, al que se le ha "discriminado" frente a otros medios de transporte en las moratorias del pago de contratos de 'leasing' o 'renting' para la renovación de flotas, ni se le menciona en el real decreto-ley.

La diputada de Vox Patricia de las Heras ha dicho que su grupo votará en contra del real decreto-ley, que consideran que da una amplia potestad discrecional al Gobierno sobre la navegación aérea y ha dicho que sus medidas carecen de congruencia alguna con el COVID-19 y su impacto económico.

Rafael Mayoral, diputado de Unidas Podemos, formación socia del Gobierno, ha expresado su acuerdo con que el real decreto-ley refuerce a la empresa pública Renfe, a la que se autoriza aumentar la capacidad de endeudamiento en 1.000 millones para compensar la caída de la demanda, pues es la única operadora y no otras privadas que puedan venir, y que garantizará el transporte a la población.

También ha mostrado su apoyo a los trabajadores del servicio de a bordo de Renfe que no han vuelto a sus puestos de trabajo porque ese servicio no se ha restablecido, así como a los trabajadores del taxi, y ha dicho que desde el Gobierno no se va a consentir que se corte el suministro de agua, pese a que la patronal de empresas que gestionan esos servicios haya pedido el restablecimiento de los cortes.

Ha reconocido que las medidas del real decreto-ley son "temporales" y que en materia de vivienda hay que hacer una reflexión estructural y articular un parque público de vivienda, en cuya articulación tiene que ser un elemento la Sareb, el "banco malo" para gestionar los activos "tóxicos" de la anterior crisis al que muchas entidades enviaron las carteras de inmuebles a las que no daban salida y pesaban en su balance.

Por su parte, ERC ha anunciado su abstención, por considerar que las medidas de real decreto-ley "se quedan muy cortas", pues los problemas en vivienda vienen de un sistema injusto previo al COVID-19, y ha advertido que para el pago del alquiler lo peor vendrá en el otoño, cuando se acaben los ERTE.

Asimismo, ha calificado de indignante que en el real decreto-ley se prorrogue por la crisis del COVID-19 a empresas que han obtenido beneficios millonarios las concesiones de autopistas que están ya amortizadas.

En el mismo sentido, se ha pronunciado el diputado del PdeCat Ferran Bel, que ha considerado esa medida la salida más fácil y contradictorio con el compromiso del Gobierno de liberar de peajes a esas autopistas según venciera su concesión.

El diputado de Más País, Íñigo Errejón, ha anunciado que apoyarán la convalidación del real decreto-ley, aunque pedirán su tramitación como proyecto de ley para mejorarlo, al igual que ha comunicado Ciudadanos y el PNV, que ha considerado que en materia de vivienda invade competencias exclusivas autonómicas. EFE