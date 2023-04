ONU: si el líder empresarial no cree en sostenibilidad, no habrá transición

Sin la implicación de las empresas, el cambio climático no se podrá frenar, según la directora del Pacto Mundial de Naciones Unidas en España, Cristina Sánchez, quien ha advertido de que si el líder de una compañía no cree en la sostenibilidad ambiental, será muy difícil que haya transición.

El Pacto Mundial nació de la mano del ex secretario general de la ONU Kofi Annan, que vio el alto impacto de las empresas en el medio ambiente y en la sociedad, pero también su alto impacto transformador.

La adhesión es voluntaria y las empresas que se suman se comprometan a cumplir e implementar en sus negocios los Diez Principios del Pacto Mundial, divididos en cuatro grandes áreas: derechos humanos, normas laborales, medio ambiente y lucha contra la corrupción; y a contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

"No somos un perro guardián, somos un perro guía y puede entrar cualquiera que quiera avanzar en materia de sostenibilidad", ha señalado a EFE Sánchez, quien ha aseverado que no puede haber transición hacía una economía verde, si no se tiene en cuenta a las empresas, "le guste a quien le guste", pues la mayor parte de las emisiones procede de su actividad.

En los últimos años, muchas empresas se han subido al carro de la sostenibilidad, sobre todo en Europa, debido al boom regulatorio, pero también porque muchos se han dado cuenta de que la parte medioambiental es la que presenta más oportunidades de negocio, de generación de empleo y de ahorro de costes.

"Suelo ver dos tipos de líderes empresariales: aquel que realmente se lo cree y que también ve una oportunidad de negocio, es decir, ese tipo de empresario que se quiere adelantar; y el que va a rebufo", aquel que actúa porque sabe que antes o después la ley le va a obligar a cambiar.

No obstante, "si al consejero delegado, el presidente o el dueño de la empresa le da igual, si realmente no hay una convicción en materia de sostenibilidad medioambiental, va a ser muy difícil que se haga transición", ha afirmado.

En su opinión, es de vital importancia sumar a la gran mayoría de las empresas al cambio porque, de lo contrario, "no se van a conseguir los objetivos climáticos y tendremos un problema", pues el calentamiento global superará los 1,5° que marcan los científicos.

Se necesita que reduzcan su huella de carbono, pero también que apuesten por el desarrollo de soluciones innovadoras que hagan frente a este fenómeno y permitan avanzar más rápido en la lucha. Deben asumir su parte de responsabilidad y trabajar con gobiernos, ONGs y otras partes interesadas para encontrar soluciones sostenibles y reducir su impacto en el medio ambiente, ha añadido.

LA SOSTENIBILIDAD ENTRA EN LOS CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN

La "buena noticia" es que, en muchos casos, ahora son los directores financieros los encargados de la sostenibilidad, lo que supone un cambio "brutal", porque implica que esta cuestión se está vinculando a la rentabilidad de la empresa, ha subrayado.

Además, ahora, los inversores reclaman información sobre sostenibilidad para decidir si invierten o no en un negocio, lo que hace que la cuestión se eleve y entre en los consejo de administración, algo que no ocurría hace cinco años, cuando los departamentos de Sostenibilidad eran "uno más".

En cuanto al riesgo a que las empresas incurran en "greenwashing" (lavado verde de imagen) o "ecopostureo", ha considerado que aunque puede haber quienes estén comunicando mucho más de lo que en realidad hacen, cada vez se exige más información y más detallada, lo que hace más fácil fiscalizar las promesas verdes a consumidores, inversores o gobiernos.

"Sin ser complacistas, hay que poner en valor el esfuerzo empresarial que se está haciendo en España y en Europa. Yo creo que los objetivos están claros y simplemente hay que ser constructivo", ha aseverado.

ESPAÑA, EN EL TOP3

Actualmente, están adheridas al pacto 21.892 empresas y organizaciones, lideradas por Brasil (1.953), Francia (1.888) y España (1.458).

Según la Consulta integral del Pacto Mundial de la ONU España, las firmas españolas muestran un creciente compromiso con el medio ambiente, pero aún hace falta más ambición y sobre todo, más acción para alcanzar los objetivos climáticos a nivel país.

En cuanto a la comparativa con otros países, si se toma como referencia los datos de las empresas del IBEX 35, solo 14 se han adherido a Science Based Targets (STBi) y de éstas, sólo 9 tienen objetivos aprobados alineados con el escenario del 1,5°C y 7 se han comprometido con el cero neto.

Estos resultados sitúan al IBEX 35 por detrás de otros índices de referencia en la región como el CAC 40 (Francia) o el DAX 40 (Alemania), donde ya se observa un nivel de participación del 85 % y el 63 % respectivamente.