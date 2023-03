ONG reclama que el bono social sea automático para las familias vulnerables

Save the Children ha advertido este jueves que el debate en torno al bono social térmico "no debería estar tanto en torno a quién lo recibe, sino por qué hay tanta gente que no lo está recibiendo" y reclama que se dé de forma automática a familias en situación de vulnerabilidad.

Lo ha hecho, en declaraciones a EFE, la responsable de Políticas de Infancia de la ONG, Carmela del Moral, después de que el Ejecutivo haya anunciado que establecerá límites máximos de rentas para el acceso de familias numerosas al bono social tras conocerse que lo han cobrado el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea y el secretario general del PP madrileño.

Del Moral ha subrayado que aún no han tenido oportunidad de estudiar el umbral que quiere fijar el Gobierno (alrededor de 26.000 euros anuales), si bien ha incidido en que si se adopta una medida de este tipo, hay que asegurarse que ese umbral de renta "recoge" el coste de la crianza de todos los niños de la familia y también el contexto territorial.

"Tampoco se puede responder porque haya saltado esta polémica con una bajada que no garantice el bienestar de los niños y niñas de esas familias", ha remarcado la responsable de Save the Children, que ha dicho no obstante que el "escudo social energético" puesto en marcha por el Gobierno "ha evitado que la situación empeore".

En España hay más de 6,7 millones no pueden mantener su casa a una temperatura adecuada y el 13 % de los niños y adolescentes vive en esos hogares. Sin embargo, ha alertado Del Moral, sólo el 16 % de los hogares que declaran que no pueden calentar su casa tienen acceso al bono social, una ayuda directa para calefacción y agua caliente que tienen los beneficiarios del bono social eléctrico.

Entre las "carencias" que plantea esta ayuda, Save the Children señala las barreras burocráticas que para determinados perfiles son difíciles superar y apuesta por ir "haciendo un camino hacia la automatización del bono social" del mismo modo que se da de forma automática a familias numerosas.

"Pensar en un mecanismo que haga que no sean necesarios tantos pasos burocráticos. La automatización hace que las familias más vulnerables tengan más asegurado el acceso a esta ayuda", ha aseverado.

Desde la ONG son conscientes de que "son medidas dificultosas" porque requieren de coordinación entre distintas administraciones y en muchos territorios los Servicios Sociales están "infradotados" de medios económicos y humanos y tiene menos capacidad para actuar. no obstante, citan a Francia y Portugal como "buenos ejemplos" de que se puede llevar a cabo.

Esta semana el Defensor del Pueblo ha recomendado estudiar la posibilidad de eximir del pago de IRPF a las ayudas estatales de carácter social que perciben los colectivos en riesgo de exclusión, como el bono social térmico, para equipararlas a las de comunidades autónomas y entidades locales

"Todo lo que sirva para que a las familias con hijos les resulte más fácil poder criar a los hijos en unas condiciones adecuadas y dignas es positivo", ha opinado Del Moral sobre esa recomendación.

Aún así, aconseja "mirar más allá y hablar" de rehabilitación de edificios que no son eficientes energéticamente y hacen que los costes sean mayores, y de involucrar a las compañías eléctricas "en lo que tiene que ver con la superación de los gastos y la condonación de las deudas a personas especialmente vulnerables".