OCU pide sufragar a los vulnerables todas las mejoras para aislar sus casas

La OCU ha pedido subvencionar al 100 %, incluyendo el IVA, las obras que los consumidores vulnerables deben de realizar para aislar sus casas de forma eficiente, máxime teniendo en cuenta que en las que no cuentan apenas con aislamiento (con etiqueta energética E) se pagan unos mil euros más al año en climatización.

Estas subvenciones, según la organización, no deberían condicionarse a ser beneficiarios del bono social, ya que alrededor de 1,2 millones de personas que tienen derecho a él no lo conocen o no saben cómo tramitarlo.

Esa es la petición que hace la Organización de Consumidores y Usuarios, que calcula que aislar bien un piso de 90 m2 cuesta unos 11.500 euros, un dinero que podría reducirse un 40 % -asegura- si se aprovechan las subvenciones actuales.

Para conocer los costes en aislamiento, OCU ha pedido varios presupuestos para un piso de 90 m2 en la zona climática D, la segunda más fría, incluyendo instalación, acabados, pintura e impuestos.

Los precios varían entre los 3.200 euros, si se hace una reforma ligera y se aíslan parcialmente los muros exteriores, y los 10.500, si se opta por un mayor espesor del aislamiento o un relleno de las cámaras interiores al 100 % (con fibra de celulosa, por ejemplo) y se cambian las ventanas a unas de calidad PVC con vidrio 4-16-4.

En el primer caso, el ahorro en climatización alcanzaría los 165 euros al año y en el segundo, 975, con lo que los costes del aislamiento se acabarían amortizando, sobre todo en una zona fría.

El plazo depende del tipo y el importe de la subvención, que oscila entre el 30 y el 80 %: hay subvenciones directas a las obras de aislamiento (real decreto 835/2021), subvenciones para rehabilitar viviendas en poblaciones en reto demográfico (Plan Pree 5.000) y deducciones fiscales para la inversión en la rehabilitación de la vivienda habitual.

Estas ayudas deben solicitarse en cada comunidad autónoma de forma telemática y ahora la OCU pide que se agilice su tramitacióin, se simplifique el papeleo y se cree una ventanilla única para ello. También, pide que se controle de forma más estricta la expedición del certificado energético.

Estas consideraciones hay que tenerlas en cuenta si nos atenemos al siguiente dato: la mitad de las viviendas españolas son anteriores a 1.980, con lo que su construcción no estuvo sujeta a ningún Código Técnico de Edificación que obligara a poner unos espesores mínimos de material aislante en techos, paredes y ventanas.

Sus aislamientos térmicos, por lo tanto, según la organización, son deficientes, salvo que se hayan reformado después.

Pero además, en las viviendas antiguas, es recomendable mejorar el aislamiento en casas con problemas de humedades en las paredes, condensaciones en las ventanas o con etiqueta energética D o E, especialmente si están ubicadas en una zona climática fría.