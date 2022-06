La OCU advierte de posibles fraudes en la reventa de entradas de festivales

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha advertido de posibles fraudes en la reventa de entradas en los festivales de música al aire libre que empiezan a celebrarse, y ha desaconsejado comprarlas de esta forma ya que incluso webs de reventa aparentemente legales recogen todo tipo de quejas y reclamaciones.

La OCU cita entre esas web de reventa a Viagogo, de la que ha recogido, según sostiene, las siguientes "malas prácticas": comisiones de venta abusivas, venta de entradas falsas (ya vendidas antes a otras personas), precios tres o cuatro veces superiores a los oficiales o procesos de compra que finalizan abruptamente sin entrada y con el dinero cobrado.

La organización de consumidores solicita a las autoridades europeas que investiguen las malas prácticas denunciadas y tome las medidas oportunas contra esta web ante las reiteradas "malas prácticas" en la reventa de entradas y dadas las dificultades para reclamar judicialmente contra esta empresa británica con sede en Suiza, si no es recurriendo a los tribunales del país helvético.

Si a pesar de todo los consumidores deciden adquirir una entrada a través de una web de reventa, OCU recomienda comprobar al menos que la web elegida incluye el logo del candado junto a la url y, una vez dentro, que se incluye un número de identificación fiscal (o un CIF) junto al nombre de la empresa.

La web debería incluir además una lista de condiciones con los términos de la contratación, y el pago debería hacerse con tarjeta, no mediante una transferencia, ya que dificulta cualquier reclamación posterior.

Conviene comprobar también a través de la web oficial del festival que las fechas y el aspecto de la entrada coinciden con las anunciadas.

Si se opta por este método de compra finalmente y se adquiere una entrada válida, los consumidores deben saber, no obstante, que si el concierto se cancela o modifica la fecha de actuación el derecho a la devolución será por el precio facial de la entrada y nunca por el sobrecoste generado por comprarla a través de la reventa como consecuencia de comisiones e intermediarios.

La organización recuerda también el derecho de los asistentes a disponer de agua del grifo de forma gratuita y complementaria a la oferta de los puestos de hostelería del festival.

Este derecho está recogido desde el pasado 9 de abril en la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular. Si se negara este servicio, el usuario podrá solicitar la hoja de reclamaciones; y si el establecimiento no dispusiera de ella, el consumidor debe llamar a la policía local para que se persone.

La OCU lamenta que no exista una normativa sobre reventa de entradas "on line", como sí sucede con la reventa callejera, que estipula que "el recargo no podrá exceder el 20 % sobre el precio marcado para el supuesto de venta directa al público en las taquillas o expendedurías de la propia empresa".

Por ello, solicita al Ministerio de Consumo una normativa específica para la reventa de entradas por internet que licite los establecimientos autorizados, obligue a verificar la validez de las entradas, identifique al comprador, limite el precio máximo de reventa (también al 20 %) y evite el habitual desvío de miles de entradas de las webs oficiales al mercado de reventa.

Consumo ha aprobado recientemente una norma en la que aborda los derechos de los usuarios en el comercio electrónico, un real decreto por el que se perseguirá la reventa de entradas a espectáculos mediante "bots" (robot digitales) cuando impidan que todos los consumidores puedan acceder al mercado con normalidad.