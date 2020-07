Ocio nocturno de Madrid propone un registro sanitario digital en sus locales e insiste en que la opción "no es cerrar"

La Asociación de Empresarios de Ocio Nocturno de la Comunidad de Madrid (Noche Madrid y la Noche en Vivo) han propuesto este viernes la activación de los Registros Sanitarios Digitales para identificar al público de los locales de ocio, con aforos superiores a las 200 personas, que permita facilitar la trazabilidad y seguimiento de la pandemia y han insistido en que la opción "no es cerrar".

Así lo han trasladado en rueda de prensa en la sede de CEIM el presidente de Noche Madrid, Dionisio Lara; el director de la Noche en Vivo, Javier Olmedo; el director de comunicación Noche Marid, Vicente Pizcueta, y Maya Hernández, representante de 'KUERRE', empresa tecnológica responsable del Registro Sanitario Digital.

Según ha explicado el presidente de Noche Madrid este registro estaría únicamente a disposición de las autoridades sanitarias, ya que el dispositivo estaría encriptado y ni las propias salas tendrían acceso a esos datos. Solo sería necesario que el usuario se descargara una aplicación móvil que actuara a modo de 'dni digital'.

De esta forma, cuando el cliente entra en el establecimiento allí tendrán que hacer una lectura de su código QR con su dispositivo móvil, para trazar cuándo ha entrado la persona al establecimiento y al salir deberá hacer lo mismo para identificar a la personas si hay caso de infección por el virus.

Creen que ahora mismo el ocio nocturno "está sufriendo ataques" que no le corresponden" y han indicado que la opción "no es cerrar". "Me parece una iniciativa infantil, de poco calado y de sentido común. Supone un perjuicio económico a un sector que lo está pasando muy mal y supone mayor riesgo sanitario. Sin un ocio nocturno regulado, el ocio nocturno indiscriminado es imposible de controlar. Ahí sí que no hay control ni trazabilidad ni seguimiento", ha sostenido.

